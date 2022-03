Son muchas las historias que se han registrado en los últimos días de la guerra entre Rusia y Ucrania que han conmocionado al mundo y una de estas fue protagonizada por la periodista Sol Malacuso, quien reveló en vivo el pedido que le hizo un compañero de equipo.

La mujer, de nacionalidad argentina, trabaja para el canal de televisión español Telecinco y estaba en directo desde la ciudad de Leópolis, en Ucrania, para 'El programa de Ana Rosa'.



Malacuso se vio visiblemente afectada ante la pregunta que le hicieron desde el estudio español sobre la vida de los civiles que se encuentran en Ucrania durante el conflicto bélico que vive el país por cuenta de la invasión rusa.



(Puede leer: El desgarrador llanto de un niño que tuvo que dejar a su papá en Kiev).



"Nadie está preparado, la verdad. A esta gente la conozco hace más de un mes, hemos compartido todo el día. Es muy duro que se tengan que quedar a defender su país y dejar a su familia", expresó Malacuso.

El duro pedido de un compañero ucraniano

Sin embargo, la parte más conmovedora de su relato sucedió segundos después, cuando reveló el pedido especial que le hizo Max, uno de sus compañeros de trabajo ucraniano, quien se encarga de guiar al equipo periodístico.



"Es muy duro que se tengan que quedar, dejar a su familia y que vengan y te digan 'por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada'. ¿Qué le vas a decir? No hay palabras", comentó la periodista con lágrimas en sus ojos y la voz entrecortada.



Puede leer: Guerra en Ucrania: ‘Vamos a estar bien’, mensaje de periodista a su familia).



Desde el estudio, una de sus compañeras le preguntó qué iba a hacer con la niña, a lo que Sol Malacuso respondió que la sacará de Ucrania. "Es mi familia ahora, es mi hermana. (...) Ya hablé con mi familia y con nuestro equipo de trabajo en Madrid, el tiempo acá falta y lo que haga falta, nosotros ahora somos una familia numerosa" aseguró.

Debido al compromiso que tiene la periodista por permanecer en Ucrania para seguir narrando las historias que suceden allí, Sol decidió que aún no regresará a España.



"En principio iba a regresar a España hoy o próximamente, pero decidí, por mi compromiso con la profesión y con mi camarógrafo, quedarme en Leópolis unos días más", contó a través de su Instagram.



También explicó a través de sus historias en esa red social los motivos que la llevaron a tomar esa decisión. "No sé, no hay palabras para lo que uno siente. Por un lado, por supuesto las ganas de ir, de estar con mi familia, de verlos y que estén más tranquilos. Por otro lado, el amor y el compromiso con la profesión", añadió.



(Puede leer: El rostro de los refugiados tras la invasión de Rusia en Ucrania).



En cuanto a la hija de su guía, Malacuso explicó que la niña será llevada a España por compañeros de su equipo que regresarán antes que ella a ese país.



"Se la lleva una pequeña gran gigante de nuestro equipo que regresa a España. Estará muy bien cuidada. Como he comentado, somos todos una gran familia en este equipo de trabajo. Ojalá se pueda reencontrar con su familia pronto, ya sea acá en su país o en cualquier lugar que sea seguro para todos ellos", finalizó.





TENDENCIAS EL TIEMPO