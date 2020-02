¿Nombraría a una cucaracha como a su 'ex'?: en EE. UU. podría hacerlo

El Día de San Valentín es uno de los eventos anuales más importantes en Estados Unidos (aunque se celebra también en otros países del mundo): todo es amor, unión, felicidad… para la mayoría.

No obstante, hay muchos para quienes puede ser un día triste: recuerdos de ex parejas que hicieron daño o pagaron mal la confianza y el cariño entregados.



Para este último grupo, el zoológico de San Antonio (zoo), en el estado de Texas, preparó el ‘Cry me a cockroach’, o ‘Llórame una cucaracha’, un evento bastante peculiar y que podría servirle a más de uno como catarsis.

¿En qué consiste? Sencillo: por solo 5 dólares, usted podrá ponerle el nombre de ex a una cucaracha y después ver cómo uno de los depredadores del insecto se lo come.



Y hay más: si su ex era una persona muy tóxica, podrá comprar, por 25 dólares, un rodear y ver a algún reptil devorárselo.



Quien esté interesado podrá comprar la cucaracha, o el rodear, hasta las 6 p.m. (7 p.m. hora colombiana) de este viernes 14 de febrero (San Valentín), según informó el propio zoo en su página web.

“Solo los nombres enviados a través de nuestro sitio web serán tenidos en cuenta: todo será de forma anónimo y sin mostrar apellidos”, se agregó.



Además, hay otra facilidad: quienes no puedan ir hasta el lugar y quieran tener certeza de la compra que hicieron, el evento será trasmitido en el Facebook oficial del zoo.



Las cucarachas utilizadas en el evento provienen de criaderos profesionales y son cuidados por las diferentes dependencias del zoo.



En cuanto a los ratones, no estarán vivos al momento de dárselos a los roedores: son comprados a una granja que los entrega precongelados y, mientras llegan a su comensal, se cuidan en un centro de nutrición.



Tendencias EL TIEMPO