“SOLUCIONADO Caso de personas desaparecidas hace 21 años” es el título que impacta.



Luego, una secuencia de videos cortos, con música extraída de una película de acción, da a entender que se trata de algo grande.



“Dos adolescentes desaparecieron hace más de 20 años. No pararé hasta encontrarlos”, se lee en la pantalla.



La figura de un hombre, de 42 años, aparece entonces explicando que busca el vehículo en el que los dos menores de edad habrían desaparecido hace más de 2 décadas.



Conciente de la envergadura de su ‘misión’, el sujeto mira fijamente a la cámara y le pide a sus televidentes que “lo acompañen”.



En caso de fallar, dice, espera que ellos le digan a “dónde debería ir a buscar”.

“Recuerden que, si creen que estoy haciendo un buen trabajo, pueden donar a la causa”, interrumpe la narrativa épica el sujeto para pedir contribuciones monetarias a su labor.



“Va a ser increíble”, promete sobre su búsqueda.



Y sí lo fue.



Un ‘youtuber investigador’

Jeremy Sides es el hombre que está al frente del canal de YouTube ‘Exploring with Nug’, una cuenta con actividad desde hace 5 años y más de 100 videos publicados.



Su labor, según anuncia en la red, es la de “encontrar tesoros en los ríos”.



Él lo hace por medio de operaciones de buceo en las que sus herramientas son detectores de metales y técnicas de navegación por sonido (Sonar).



A la fecha, por lo que reporta en sus redes sociales, ha encontrado decenas de celulares, pistolas y relojes inteligentes, entre otros elementos particulares.

Jeremy Sides tiene más de 170.000 suscriptores en su canal de YouTube. Foto: @exploringwithnug

Más allá de eso, a comienzos de diciembre, Sides logró marcar un punto de quiebre con su video más popular en el canal: “Solucionado: Caso de personas desaparecidas hace 21 años”.



Con menos de 15 días de publicado, más de dos millones de personas lo han visto.



¿Por qué?



Porque lo que promete en su título es prácticamente una realidad.



‘Buscando hacer lo que la Policía no ha podido’

De un tiempo para acá, Sides se ha dedicado a contribuir con sus equipos a varias investigaciones sin resolver de personas desaparecidas.



La brújula de su trabajo es ‘El Proyecto Charlie’, una base de datos norteamericana que registra más de 15.000 casos sin resolver.



De todo lo que encuentra, aquellas referencias a sucesos en los que las personas fueron vistas en vehículos cerca de grandes cuerpos de agua son las que despiertan su interés.



Luego busca más información y se lanza en singulares jornadas de búsqueda.

Su experiencia como buzo influye en los casos que escoge para 'descifrar'. Foto: @exploringwithnug

Así lo hizo en noviembre, con el caso de los jóvenes Erin Foster y Jeremy Bechtel, quienes desaparecieron el 3 de abril del año 2000 sin mayores detalles.



Lo único que se sabía era que salieron de la casa de Foster en un carro Pontiac Grand Am de 1988, en la ciudad de Sparta, en Tennessee, Estados Unidos.



Esa fue la ‘clave’ para Jeremy.



Según relató en su video, visitó tres lagos cercanos a la ciudad de Sparta para ver si encontraba los restos del automóvil en el que se les vio por última vez a los adolescentes.



Tras nadar sin éxito en dos aguas medianas, se dirigió al Calfkiller River para culminar su búsqueda.



Y en ese arroyo de 68 kilómetros logró dar con lo que buscaba.



El éxito de una misión aficionada

Al llegar al Calfkiller, Sides hizo su monitoreo con el aparato de rastreo por localización.



Luego, ante una sombra que parecía ser un vehículo, decidió ir por su traje y tanque de buzo.



Grabando en el agua, Sides tomó la placa del automotor oxidado, intentó limpiarla y salió a la superficie otra vez.



Ya en tierra miró a su cámara y, perseverante sobre la idea de que había ‘dado en el blanco’, le dijo a sus televidentes: “Estoy encantado de poder encontrarlos. A la vez estoy triste que allí fuera donde terminaron. Son emociones encontradas”.



“Pero esto no es sobre mí, es sobre llevarlos a casa”, dijo con cierta altivez.



Luego, una llamada a un policía de la localidad confirmó su sentir: el carro era el de ellos.



Las autoridades llegaron, certificaron la información y destacaron su labor.



“¿Tú te das cuenta de lo grande que es esto?” ¡Hemos buscado a estos muchachos por siempre!”, le dijo uno de los oficiales que apareció en el video



"Te acabas de convertir en el héroe del condado de White", concluyó el uniformado.

En el carro habrían algunos objetos personales de los jóvenes desaparecidos. Foto: -YouTube: Exploring with Nug

Después de verificar la noticia, los buzos de la Policía local desplegaron toda una operación para extraer con una grúa el vehículo del agua.



En el video, la imagen del carro alejándose está acompañada por música melancólica y las fotos de los dos desaparecidos.



Hasta el momento todavía no se ha comprobado si había restos de los menores en el vehículo.



A la espera de esa información, la labor de Sides ha sido difundida por varios medios de la prensa estadounidense.



Algunos destacan favorablemente su labor y otros alertan sobre el peligro que puede representar que civiles hagan el trabajo de la Policía.



Y lo más llamativo del caso es que Jeremy no es el único ‘cazador de misterios’.



Ni es su primer hallazgo ni es el único ‘youtuber investigador’

Según se puede ver en su canal de YouTube, a comienzos de noviembre, Sides encontró de una forma similar otro vehículo que estaba asociado al caso de Miriam Ruth Hemphill, una mujer desaparecida hace 15 años.



Hemphill habría sido visto por última vez cuando tenía 82 años.



El carro encontrado podría dar luces sobre su caso, dijeron las autoridades tras el hallazgo.

Una experiencia similar vivieron en noviembre otro par de ‘youtubers’ que se agrupan en el canal ‘Chaos Divers’, donde aparentemente las labores de búsqueda en casos sin resolver componen la máxima premisa.



‘The New York Times’ registró en octubre que otro grupo similar, bajo la bandera de ‘Adventures With Purpose’, encontró un cuerpo en un vehículo sumergido en Texas, en el sur de Estados Unidos.



Por ahora, mientras los expertos debaten sobre los pros y contras de la labor de estos cuerpos de búsqueda aficionados, tan solo está claro que estos ‘youtubers’ tienen dos objetivos primordiales: pistas de casos y, en el camino, ganar visitas en su canal.

