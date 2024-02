Yolanda Saldívar estrenará documental sobre Selena Quintanilla 'para aclarar la verdad'

“Después de tantos años, creo que es momento de aclarar la historia”, cuenta Yolanda Saldívar desde la cárcel. A un año de que pueda salir de la cárcel bajo libertad condicional, la mujer que fue condenada por el asesinato de Selena Quintanilla protagoniza un documental en el que pretende “contar la verdad” sobre la muerte de la cantante en Corpus Christi, Texas.

Selena Quintanilla falleció el 31 de marzo de 1995, luego de recibir un disparo por la espalda en Corpus Christi, Texas. La cantante fue atacada en el hotel Days Inn, en donde se encontró con Yolanda Saldívar, quien en ese entonces era presidenta de su club de fans y también manejaba algunos negocios. Luego de ser confrontada por la cantante por malos manejos y robo, la mujer la habría herido, luego huyó a su camioneta y se encerró durante nueve horas, mientras un negociador la convencía de no atentar contra su vida.

Yolanda Saldívar fue declarada culpable de asesinato en primer grado por un jurado del condado de Harris, el 23 de octubre de 1995. Luego, fue condenada a cadena perpetua con derecho a solicitar su libertad condicional tras cumplir 30 años. A solo un año de que pueda aplicar para salir de prisión, la asesina de Selena contará su versión de los hechos en una serie documental de Oxygen True Crime.

En la docuserie, Yolanda Saldívar promete revelar toda la verdad sobre su relación con Selena y qué pasó en marzo de 1995. Foto: www.oxygen.com

Lo que debe saber del documental de Yolanda Saldívar sobre el asesinato de Selena Quintanilla



Selena & Yolanda: The Secrets Between Them es el documental de varias partes protagonizado por Yolanda Saldívar, en el cual la mujer cuenta su historia desde la cárcel conocida como Unidad Patrick L. O'Daniel para mujeres delincuentes, la cual está ubicada en Gatesville, en el condado de Coryell, en Texas.

La producción del canal dedicado a crímenes reales de NBCUniversal Media Group, cuenta con entrevistas con Yolanda Saldívar, sus familiares, periodistas que cubrieron la historia en su momento. También se incluyó al negociador que hizo que la mujer bajara de su camioneta y otros agentes de la justicia, quienes opinan y comparten lo que sabían sobre la relación entre la también enfermera y la cantante.

“Mi familia reunió la evidencia y muestra diferentes versiones de lo que estaba pasando”, cuenta Yolanda Saldívar en esta nueva serie de entrevistas. “Tenía miedo, estaba aterrada”, agrega la mujer. “Yo conocía sus secretos y pienso que la gente merece saber la verdad”, declara contundente en el anunció de la docuserie.

“Lo que el público ha escuchado no es exactamente lo que pasó”, cuenta una mujer en el adelanto de la serie, cuyos episodios se transmitirán a través de Oxygen el 17 y 18 de febrero a las 8 P. M., hora del Este y luego estarán disponibles a través del servicio de streaming Peacock.