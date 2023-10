Yolanda Andrade: ¿qué le pasó y por qué siempre usa un parche?

La salud de Yolanda Andrade preocupa a sus seguidores y seres queridos, ya que hace unos meses sufrió un aneurisma. Sin embargo, al no presentar mejoría, decidió recibir una curación energética, por parte de Master Oh. “Yo solo tenía el 10 por ciento de vida”, dijo la conductora.

El sanador fue invitado al programa Montse y Joe, en donde realizó la limpieza energética a Yolanda Andrade. Master Oh practica la técnica Sun Kyeong, en la cual emplea la energía humana, llamada Qi, para recuperar el bienestar. El surcoreano revisó a la conductora y la diagnosticó: “Se siente la falta de energía. Tenemos nuestra batería justo aquí (en la zona del estómago), la energía de nuestra batería se tiene que hacer cargo de todo nuestro sistema digestivo, de aquí la energía tiene que subir a todo nuestro cuerpo”.

Luego de llevar a cabo la terapia, Master Oh compratió: “Lo que hago es sentir su dolor y sus emociones, todo lo que ella viene cargando. Siento su dolor e identifico específicamente qué dolor siente, cuál es emocional y cuál es físico. En el momento en el que yo me siento mejor, ella también mejora”. Andrade, por su parte, le agradeció después de la dinámica, asegurando que se sintió mejor: “Quiero agradecerle, porque nos había que mi dolor era tan profundo”.

Yolanda Andrade, víctima de lo sobrenatural



Días después de recibir la terapia energética de Master Oh, Yolanda Andrade reveló que habría sido víctima de un espíritu. “El señor me dijo que yo solo tenía el 10 por ciento de vida y el 90 por ciento, como que un alma me había robado mi vida, mi energía. Él habla de energía, como tu teléfono cuando tiene el 10 por ciento de pila, eso era yo, y alguien me había quitado el 90, un muerto”, reveló en entrevista con la periodista Inés Moreno.

¿Por qué Yolanda Andrade usa un parche en el ojo?



A principios de este año Yolanda Andrade sufrió severas complicaciones de salud que la llevaron al hospital. Desde entonces, la conductora utiliza un parche en el ojo izquierdo. “Tuve un episodio de aneurisma y los dolores son como tipo migraña, pero más avanzada”, aseguró a Omar Fierro en el programa Montse y Joe.