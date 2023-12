Ximena Navarrete revela por qué no quiso el puesto de Lupita Jones en Miss Universo MX

Hace unos días, la dirección del certamen Miss Universo informó que Lupita Jones dejaba el cargo de directora del capítulo México y que Cynthia de la Vega sería la nueva líder del concurso en el país Azteca. Ante esto, los seguidores de Ximena Navarrete, la mexicana que fue coronada Miss Universo en 2010, le cuestionaron su interés en el puesto.

La exdirectora de Nuestra Belleza México, quien ganó Miss Universo en 1991, Lupita Jones, seguirá al frente del certamen nacional Mexicana Universal, aunque dejó de dirigir Miss Universo México, hace unos días. Esto marca el cierre de 30 años de relación con la franquicia internacional, actualmente liderada por Anne Jakkaphong.

Sobre los cambios en la organización del certamen de belleza, Ximena Navarrete fue cuestionada por sus seguidores. La Miss Universo de 2010 hizo una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, y una persona le preguntó sus razones para no reemplazar a Lupita Jones como directora de Miss Universo México. Muy tranquila y sonriente, la joven de Guadalajara, Jalisco, respondió a las inquietudes de su audiencia.

Facebook Twitter Linkedin

La mexicana Ximena Navarrete fue coronada Miss Universo en 2010, en Las Vegas, Nevada. Foto: Instagram @ximenanr

“¿Qué por qué no quise?, la verdad es que nunca he querido, desde que gané Miss Universo muchos me han preguntado acerca de esto, que si quisiera tomarlo, que quisiera la franquicia, que si hubiera querido ser la directora”, dijo la joven de 35 años. “Mi objetivo siempre fue ganar Miss Universo y creo que si fuera directora nacional estaría obsesionada con hacer que alguien más gane y no tengo tiempo de eso en este momento”, añadió.

“Creo que es un trabajo que requiere de muchisísima presencia y yo en este momento no puedo porque estoy haciendo otro tipo de trabajo que también es muy importante”, dijo la reina de belleza, quien está enfocada en la maternidad y el cuidado de sus hijos, Ximena y Juan Carlos Valladares Navarrete, fruto de su matrimonio con el empresario y político Juan Carlos Valladares.

Ximena Navarrete habla sobre Lupita Jones



En la misma sesión de preguntas y respuestas, la modelo expresó su respeto por Lupita Jones y su trayectoria. “Yo no tengo absolutamente nada que hablar, lo único que puedo decir y reconocer es que Lupita es una mujer que durante más de 30 años ha creado una plataforma, a mi gusto, basada desde la integridad, que a muchas mujeres nos ha permitido alcanzar nuestros sueños”, dijo Ximena Navarrete.

“Por esa razón y porque es la primera Miss Universo mexicana, la primera que alcanzó este título, pues merece mi respeto y no tengo nada malo qué decir. Si en algún momento yo he querido platicar con ella lo he hecho directamente, porque creo que así es como se hacen mejor las cosas. Entonces yo respeto a todo el mundo y a todos los que se dedican a los concursos de belleza”, aclaró la Miss Universo de 2010.