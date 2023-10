'Maduro nunca va a cumplir con un acuerdo que puede resultar en su salida del poder'

Si alguien sabe de las relaciones de Estados Unidos con Colombia y Venezuela es el exembajador William Brownfield. El exembajador, ya retirado del servicio activo, fue el máximo representante diplomático en ambos países en la década pasada. Primero en Caracas, entre el 2004 y 2007, y luego en Bogotá hasta el 2010.



Estuvo casi una década, además, a la cabeza de la lucha contra las drogas cuando se desempeñó como subsecretario de Estado para el Control Internacional de Narcóticos.

EL TIEMPO lo entrevistó para conocer su opinión sobre dos temas centrales. La decisión de la administración Biden de levantar algunas de las sanciones que pesaban sobre Venezuela y las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Israel.



Sobre lo primero, dice que fue un mal acuerdo ya que el régimen de Nicolás Maduro consiguió un alivio a cambio de promesas que no cree vaya a cumplir. Sobre lo segundo, alega que si bien Petro tiene derecho a una opinión, el momento y la manera como la articuló fueron equivocados y podría haber consecuencias.

¿Lo sorprendió el anuncio de la administración Biden sobre el levantamiento de algunas de las sanciones que pesaban contra Venezuela?



No fue sorpresa, pero lamento la decisión. Y la razón, sencillamente, es que creo que es bastante evidente que el gobierno de Nicolás Maduro no va a permitir un proceso electoral que podría producir el resultado de su salida del poder. Es bastante claro para mí que la táctica de Maduro es asegurar que la candidata que tiene la mejor probabilidad de ganarle en una elección no podrá participar en esa elección nacional. Probablemente, y ni siquiera estoy seguro de esto, van a permitir la primaria del movimiento de oposición democrática, pero no van a permitir la participación de la ganadora de esa primaria en la elección nacional.

William Brownfield. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Pero eso supondría un incumplimiento, caso inmediato del acuerdo que anunció el secretario de Estado, Antony Blinken, y según el cual antes de noviembre Maduro debe ofrecer una hoja de ruta y garantías de que todos los candidatos, incluidos los actualmente inhabilitados, pueden participar o de lo contrario se reimponen las sanciones...



Teóricamente. Pero allí ofrezco dos observaciones. Una es que, una vez que la sanción sea levantada, y empresas norteamericanas y europeas también entren o vuelven a hacer operaciones otra vez en Venezuela y hacen las inversiones necesarias de millones y millones y posiblemente hasta mil millones de dólares, pues es muy difícil decirles en dos meses que toda la inversión que ellos han hecho la tendrán que sacrificar, porque el gobierno va a imponer otra vez las sanciones. Por lo menos sería una invitación para un proceso legal y juicios en el sistema judicial de los Estados Unidos.



El punto número dos es que en el texto del acuerdo que el gobierno venezolano de Maduro firmó con la oposición no hay mención alguna de esa garantía. Entonces, lo que van a decir es que ellos no tienen obligación de hacer una cosa que no está en el acuerdo. En otras palabras, que ellos no firmaron un documento diciendo que iban a levantar la deshabilitación de María Corina Machado o de cualquier otra persona. Hay una expresión muy vieja que dice: un contrato verbal vale el valor del papel en que está escrito. Ya que no está escrito, entonces vale absolutamente nada. Ojalá que no tenga razón, pero estoy 90 por ciento seguro de que eso va a pasar. Y en mis conversaciones con mis excolegas, lo que les he dicho durante todo este proceso de varios meses de conversaciones es que deberían pensar en términos tácticos. Maduro nunca va a cumplir con un acuerdo que puede resultar en su salida de la oficina presidencial.

¿Y entonces cuál era la alternativa?



Pensar en un acuerdo que asegurara que Maduro tendría que pagar un precio muy alto y evidente por su decisión de no aceptar el acuerdo que él firmó. Y mi crítica en este momento es que nosotros nos olvidamos de hacer lo más fundamental en un acuerdo, y eso es exigir, insistir, en que todos los elementos del acuerdo sean escritos y firmados y no tener un acuerdo verbal. Eso es una lástima. Eso es diplomacia 1-0-1, algo que cualquier diplomático aprende en la primera semana de la Academia Diplomática de cualquier país en el mundo.

Nicolás Maduro habla sobre acuerdos alcanzados. Foto: Prensa Presidencial

Una de las cosas que ha dicho la administración es que ni la política de máxima presión ni el estatus quo estaban dando resultado y por lo tanto era necesario ensayar algo distinto, como lo que se hizo ahora. ¿Tampoco comparte esa posición?



Es una buena pregunta. Y creo que la hipótesis de la pregunta tiene validez. Creo que la administración del presidente Biden está frustrada con la falta de progreso en el caso de Venezuela y tampoco le gustaban las sanciones que se aplicaron en el gobierno anterior de Trump. Y está bien, yo acepto eso. Esa es una de las razones por las que los diálogos eran inevitables para llegar a algún tipo de pacto. Pero si la razón para mover esto es que las sanciones estaban afectando a EE.UU. y por eso era necesario removerlas, pues se ha fumado algún tabaco raro.



La verdad es que las sanciones contra PDVSA, las sanciones contra el petróleo y el gas, no tienen impacto en los Estados Unidos. No afectan ni por un centavo el costo o la oferta, la disponibilidad de gasolina en los Estados Unidos. Y las personas que dicen que con el levantamiento de sanciones van a desaparecer todos esos miles y miles que en este momento que están llegando a la frontera tampoco saben lo que hablan.



Los casi ocho millones de venezolanos que han huido de Venezuela lo hacen por la vida miserable que el gobierno de Maduro les ofrece. Cuestiones económicas, sin duda alguna, pero también seguridad, salud pública, corrupción, impunidad, escasez total de cualquier cosa esencial que una familia normal necesita para su vida cotidiana en Venezuela. Y eso no va a cambiar. Creo que no vamos a ver cambio alguno en términos de números de refugiados y tampoco ustedes en Colombia.



En otras palabras, Sergio, no critico la decisión de entrar en un diálogo que eventualmente pueda producir un acuerdo que de impulso a una nueva dirección y se mueva hacia un proceso democrático. Pero mi crítica es que deberíamos haber recibido más, porque nosotros vamos a tomar acciones inmediatas, el levantamiento de sanciones, y a cambio de eso lo que tenemos son promesas y algunas de ellas solo verbales. Y para mí eso no es un buen acuerdo.

Pero bueno, Maduro liberó esta semana a cinco personas y aceptó recibir a deportados de EE. UU. Además, en el acuerdo que usted critica dice claro que es solo por seis meses y que si incumplen se reimponen sanciones ¿No son esas buenas señales?



Si, fueron gestos y habrá que ver. Pero lo dudo, por lo que ya le dije. Además, en seis meses cuando llegue el momento de pensar en reimponer las sanciones ya muchas empresas de EE.UU. habrán invertido millones y estaremos en plena campaña electoral cuando una decisión de esas sería más costosa. Y otra cosa. En los últimos 20 años, o por lo menos los que yo recuerdo, solo en dos ocasiones EE.UU. volvió a un régimen de sanciones tras haberlas levantado. Con Irán, en el contexto actual de la crisis entre Israel y Hamas, y con Birmania, cuando llegó al poder Aung San Suu Kyi y se creyó que las cosas mejorarían pero sucedió lo contrario. Es poco frecuente.

Es decir, desde su perspectiva, ¿Maduro es el gran triunfador porque intercambio promesas, algunas de ellas verbales, por levantamiento de sanciones que difícilmente van a reimponerse?



Mi manera casi simplista para describir lo que sucedió es que Maduro recibió unas acciones concretas e inmediatas por unas promesas para el futuro. Ojalá, y lo digo honestamente, no tenga razón. Ojalá que veamos a todos los candidatos rehabilitados para las elecciones nacionales. Ojalá que las primarias se den sin interferencia por parte del gobierno de Nicolás Maduro y que habrá acceso a los medios de comunicación y que no habrá presión contra los participantes y los candidatos, ni en las primarias ni en las elecciones nacionales. Pero cuénteme, entre los escépticos. Y la razón es muy sencilla. En los 25 años que lleva el chavismo en Venezuela jamás se han comportado de otra manera.

Pasando a un tema vecino. ¿Qué opina usted de las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Israel que provocaron hasta el rechazo frontal de funcionarios de la administración Biden?



En eso voy a hablar con más cuidado, porque a diferencia de su contraparte en Caracas, Petro es el presidente electo de manera democrática y constitucional por el pueblo colombiano. Eso hay que respetarlo y decir que cualquier presidente constitucional y democrático del mundo tiene derecho a formular las políticas de su gobierno y expresar sus opiniones como presidente de la República. Y yo, que vengo del mundo diplomático, creo que debe ser posible expresar esas opiniones, así yo no esté en absoluto de acuerdo con ellas.



Pero, por supuesto, las palabras tienen consecuencias. Lo que yo digo a título personal es que hacer este tipo de declaraciones bastante negativas justo después de un ataque donde mataron 1400 personas, en su mayoría civiles, pues no fue el mejor momento.



Y el pueblo colombiano debería entender lo que estoy diciendo. Colombia también sufrió por décadas el secuestro de miles y miles de sus ciudadanos retenidos por razones políticas por parte de organizaciones terroristas. Y también sufrieron miles y miles de muertos durante esos años. Ajustando al tamaño de la población es como si en un día mataran a 10.000 colombianos.



Y no puede decirme que el pueblo colombiano no estaría bastante irritado, enojado, furioso, si en un solo día 10.000 colombianos fueron asesinados por la intervención de una organización del exterior del país. Y es por eso que digo que está bien, entiendo, hay personas en los Estados Unidos que también creen que las decisiones, las políticas del gobierno de Israel en términos de los palestinos, no son justas y deberían cambiar. Y lo expresan. Pero estas personas no son presidentes de una república, que quizás debería tomar en cuenta el impacto de sus declaraciones.

La gente se reúne frente a un edificio dañado en un ataque israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en medio de batallas en curso entre Israel y militantes de Hamás. Foto: Zain JAAFAR. AFP

¿Cree que la relación entre ambos países se pueda ver afectada?

Creo que la relación con Colombia es la más importante de EE.UU. con cualquier país de las Américas.



Una relación que ha producido beneficios positivos para ambos países por más de 20 años. Y espero que declaraciones públicas y comunicados públicos de uno de los dos gobiernos en esta sociedad, no afecten esa relación. Esa relación tiene un valor tremendo para Colombia y para los Estados Unidos.



El otro mensaje que le estoy transmitiendo a muchos amigos y ex colegas en Bogotá es que los dos gobiernos no van a coincidir en todo. Probablemente Colombia y Estados Unidos no coincidimos totalmente en la cuestión de China y cómo deberíamos manejar esas relaciones. O en términos de Venezuela o frente a algunos otros gobiernos de izquierda o de derecha en el hemisferio. Hay diferencias. Pero cuando dos países, dos gobiernos, tienen un interés tan extraordinario en mantener una relación que ha sido buena hay que tener cierto cuidado en los términos de lo que decimos en público.



El gobierno del presidente Gustavo Petro no es el único gobierno en el mundo que ha expresado preocupaciones o rechazo de la política, la estrategia del gobierno de Israel en términos de los territorios palestinos en la franja del río Jordania y en Gaza. Muchos aliados nuestros en Europa tienen esas preocupaciones, pero ellos han decidido que esto no es el momento para pelear públicamente sobre este tema. Si hay que expresar una opinión, hay que tratar de hacerlo exclusivamente en territorios de la cuestión humanitaria.

Decir cosas que se puedan interpretar como un apoyo a una organización que claramente merece estar en la lista de grupos terroristas es una lástima.



Mi esperanza es que los dos gobiernos, si es que van a discrepar en términos de la política hacia Israel y Hamás, puedan discrepar de una manera que no produzca una fractura más o menos permanente en la relación bilateral.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68