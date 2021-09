Un expolicía colombiano sobrevivió 13 horas bajo los escombros del WTC

La segunda torre se vino abajo. Eran cerca de las 10:20 a. m.



Jimeno, mientras el edificio se desplomaba sobre ellos, cruzó sus brazos y los puso sobre su pecho en caso de morir. Era un gesto para que su esposa, Allison –embarazada de siete meses–, supiera que estaba pensando en ella durante los últimos momentos de su vida. “El concreto golpeó a Pezzulo, y cuando volteo a mirarlo, estaba sangrando mucho. Me dijo: ‘Willy, me estoy muriendo. Nunca se te olvide que morí tratando de salvarte’. Se murió al lado mío”.



Las siguientes 10 horas fueron largas y difíciles. Caían pedazos de escombros encendidos, y por más que intentaba, no podía moverse. “Hubo un momento en el que me quería morir. Había perdido a tres compañeros: Rodrigues, Amoroso y Pezzulo”.



Su único “consuelo” era pensar en Allison, su hija Bianca, de 4 años, y Olivia, la bebé que estaba por nacer. “Di gracias por mis 33 años de vida, a mis padres por haberme traído a este país y por poderle ayudar a mucha gente como inmigrante”. Jimeno y McLoughlin trataban de mantenerse despiertos el uno al otro. Hablaban. Se preguntaban cómo estaban y se animaban para no perder la esperanza de salir con vida. Se repetían el uno al otro que no podían quedarse dormidos.



Después de perder la noción del tiempo, Jimeno cuenta que horas después tuvo una visión. Tenía mucha sed, estaba cansado y su cuerpo empezaba a hincharse. “Vi una persona caminando hacia mí, tenía pelo café y me ofreció una botella de agua. Para mí esa persona era Jesús. Me dijo que siguiera peleando”, recuerda.



Corrían las 8 p. m. De repente escuchó a la distancia alguien que gritaba: “United States Marine Corps, can you hear us!? (¡Cuerpo de Marines de EE. UU., ¿puede escucharnos?!)”. Jimeno les devolvió el grito pidiéndoles ayuda. “Eran marines de la reserva que llegaron con rescatistas. Ellos bajaron por el hoyo y durante tres horas estuvieron tratando de romper el concreto para sacarme. Yo les suplicaba que me cortaran la pierna para que también rescataran a mi sargento, pero me dijeron que me sacarían en ‘una sola pieza’”, dice al rememorar ese momento.



Finalmente, Jimeno salió de los escombros después de 13 horas directo al hospital. “Mientras iba en la camilla fue la primera vez que lloré. Vi la luna y el cielo. Vi mucho humo y no vi los edificios. Estaba llorando porque sabía que no llegamos a salvar toda la gente que hubiéramos querido”.