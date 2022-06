A raíz del escándalo del 'Watergate' en Estados Unidos, que provocó la renuncia de Richard Nixon de la presidencia en 1974, y un remezón en la concepción política estadounidense, muchos han escenificado la crisis de los 70's a través de icónicos relatos, documentales y películas.



Desde grandes largometrajes ganadores de premios Óscar, hasta pequeñas apariciones y cameos en otros representativos audiovisuales en la historia, el Watergate sigue siendo uno de los grandes temarios para llevar a las pantallas de Hollywood.



Distribuida por Lionsgate y estrenada en la plataforma Starzplay, Gaslit es la más reciente serie de televisión que da representación de "historias no contadas" en el Watergate, donde Julia Roberts interpreta a Martha Mitchell, esposa del entonces fiscal general John Mitchell, "mejor amigo" de Nixon y asesor cercano del expresidnete.



Con una buena recepción por parte de la critica, la serie relata lo vivido por una "mujer dejada en el olvido", pero fundamental en el desenlace de la historia más "bochornosa" en la política estadounidense. Según los historiadores, Martha ayudó a John para atar cabos en el robo de documentos oficiales durante la campaña de reelección de Nixon en el 72.

Todos los hombres del presidente

De las más representativas películas sobre este hecho, 'Todos los Hombres del Presidente' se estrenó en 1976 y mediante un relato a través de una investigación periodística, le explica al mundo cómo este escándalo culminó en la dimisión de Richard Nixon de la presidencia de Estados Unidos.



Basada en el libro homónimo de Bob Woodward e interpretada por Robert Redford y Dustin Hoffman, ha sido reconocida como un filme cultural e histórico y en el que se representa el curso investigativo de dos periodistas del Washington Post para "destapar los hechos".



La película también da importancia a 'Garganta Profunda', que sería la más importantes de las fuentes para descubrir los nexos de Nixon en este escándalo.



Entre otros premios, este filme conquistó en cuatro categorías de los Óscar, entre ellos al de mejor guion adaptado, valorando el trabajo de AlanJ. Pakula en dirección y William Goldman como guionista.

El informante

Originalmente llamada 'Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House' (El hombre que derribó la Casa Blanca), es un filme histórico centrado en el mítico 'Garganta Profunda', informante para el Washington Post sobre el robo de documentos referidos al Watergate.



Protagonizada por Liam Neeson, quien da vida a Felt, la película relata la historia de aquel informante que resultó ser el segundo al mando del FBI, y su drama moral a la hora de revelar información de los hechos que sacudirían la política de Estados Unidos.



Su estreno en 2017 permitió conocer más sobre aquel informante que en 2005 quiso salir del anonimato, contada en un contexto sombrío de crisis y polémica en Norteamérica, donde Felt lo arriesgó todo para hacer justicia.

The Final Days

Estrenada para la televisión en 1989, Los Días Finales da muestra de lo vivido por Nixon, su entorno político y su familia durante la investigación por el 'Watergate', en el marco de su reelección en 1973.



El filme humaniza a un presidente que en menos de un años "lo pierde todo", reflejando el golpe que sufrió tras la renuncia de Theodore Agnew de la vicepresidencia y finalmente su renuncia en 1994, para ser sucedido por Gerald Ford el 9 de agosto de ese año.

Nixon

Dirigida por Oliver Stone, Nixon es la película biográfica del 37° presidente de Estados Unidos, reflejando su niñez, madurez, entrada en la política y controvertido final en 1974, tras renunciar a causa del Watergate.



Estelarizada por Anthony Hopkins, es abrazada por la critica al ser muy cercana a la vida del polémico expresidente. Entre otros, también se destaca cómo Nixon ayuda a poner fin a la guerra fría con Rusia en el siglo XX.

Frost vs Nixon

Estrenada en el año 2008 y contando con un elenco de estrellas, esta película dirigida por Ron Howard da cuenta de aquella mítica serie de cuatro entrevistas entre el ya expresidente Richard Nixon y el periodista David Frost en 1977.



Con Frank Languella interpretando a Nixon y Michael Sheen en el papel de Frost, se relata cómo el intrépido periodista consigue dialogar con el exmandatario sobre su vida, pero especialmente sobre aquel escándalo que le alejó de la vida política, y casi que publica, de manera anticipada.



En los Óscar contó con cinco candidaturas, pero no logró ingresar a la lista final de nominados, en una edición en la que No Country For Old Mens fue la ganadora.

Watergate

Es una miniserie de 2018 que se estrenó para televisión, y que manejando el formato documental, da muestras como su director, Charles Ferguson, traza algunos paralelismos entre los expresidentes Donald Trump (2017 - 2021) y el propio Richard Nixon.



Ferguson acude al Watergate para evidenciar el mayor escándalo político en los Estados Unidos, destacando algunos personajes importantes del hecho, con testimonios de primera mano, deconstruyendo además la personalidad del polémico Nixon.

Otras destacados 'cameos'

En 1994 la película 'Forrest Gump' pone el foco el hechos importantes de la historia estadounidense, con un carismático Tom Hanks como el estelar del filme, y quien desde una ventana sería "testigo de primera mano" del robo de los papeles que "acabaron con la carrera de Nixon".



En una escena inferior a los tres minutos, Hanks, en el papel de Forrest Gump, conoce a Nixon, denuncia los hechos y presencia la renuncia del presidente cuatro años después (1974).

Asimismo, la figura de Nixon ha sido utilizada en series como Los Simpsoms o Futurama, para reflejar la vida política de Estados Unidos. En el caso de la segunda, Nixon es "El presidente del mundo", teniendo algunas apariciones esporádicas junto con el elenco principal de la serie animada.

