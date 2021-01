Donald Trump les pide a manifestantes que se vayan para sus casas

Al grito de "Trump ganó", cientos de seguidores del mandatario irrumpieron este miércoles en el Congreso de EE. UU. tras desbordar a la Policía y provocaron caóticas escenas en la capital estadounidense, por lo que el Gobierno de la ciudad ordenó el toque de queda.



El presidente saliente, Donald Trump, les pidió a los manifestantes que se concentraron en Washington y que asaltaron el Capitolio de manera violenta "regresar a casa en paz", pero insistió en que le "robaron unas elecciones" que ganó "por mayoría".



En un vídeo publicado en Twitter más de dos horas después del asalto a la sede del Legislativo, Trump declaró: "Se tienen que ir a casa ahora, tenemos que tener paz; tenemos que tener ley y orden (...) No queremos a nadie herido es un período muy difícil".



"Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Necesitamos paz, así que vayan a casa. Los queremos, son muy especiales", dijo el presidente.



Trump se pronunció minutos después de que lo hiciera Joe Bien. El presidente electo, cuya victoria debía quedar ratificada este miércoles en el Congreso, se dirigió a la nación y dijo que la democracia de EE. UU. está bajo un "asalto sin precedentes", al tiempo que le exigió al presidente saliente que apareciera en televisión y zanjara el "asedio" al Capitolio.



"Solicito al presidente Trump salir en televisión nacional ahora y cumplir con su juramento, defender la Constitución y exigir el fin de este asedio", dijo Biden en una breve declaración desde Wilmington (Delaware).



Sobre este pronunciamiento de Trump, cabe destacar, además, que la red social Twitter limitó el alcance del mensaje del presidente saliente desactivando las opciones 'Me gusta' y 'Retweet directo' por insistir en un supuesto fraude electoral.



El asalto al Capitolio se dio cuando decenas de manifestantes rompieron ventanas, abrieron puertas a la fuerza y ocuparon el hemiciclo y las salas de sesiones de ambas cámara del Legislativo estadounidense.



Según la NBC, al menos un explosivo casero fue encontrado cerca del Capitolio, aunque ha sido desactivado por los miembros de las fuerzas del orden.

*Con información de EFE