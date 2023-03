La bolsa de Nueva York se mostraba volátil este lunes luego de abrir a la baja, en un mercado sacudido por quiebras de bancos en los últimos días en Estados Unidos y el temor de un eventual contagio a pesar de anuncios de medidas de contingencia oficiales para garantizar depósitos.



La bolsa contenía sus pérdidas una hora después de la apertura gracias al sector farmacéutico y otros valores "defensivos".

Hacia las 9:20 a. m., el Dow Jones cedía un marginal 0,05 %, el tecnológico Nasdaq perdía 0,10 % y el S&P 500, 0,2 7%.

Volatilidad extrema

Los índices demuestran una volatilidad extrema y pasan del positivo al negativo y viceversa constantemente.



Preocupados por la situación del sector bancario tras la quiebra del Sillicon Valley Bank, los operadores se concentran en activos más seguros, comenzando por los bonos del Tesoro norteamericanos.



Los rendimientos de los bonos a 10 años cayeron a 3,48 % frente a 3,69 % el viernes al cierre, debido a una ola de compras de inversionistas en busca de seguridad. Esto aumenta el precio de estos papeles y reduce el rendimiento que debe pagar el Tesoro al emitir.



Esta variación a la baja de las tasas de los bonos "sugiere que el mercado no cree que la Fed siga subiendo sus tasas de interés (ndlr: para combatir la inflación) al ritmo esperado la semana pasada", según Quincy Krosby, de LPL Financial.

Tras la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) el viernes y su toma de control por las autoridades federales, otro banco, el neoyorquino Signature Bank, fue cerrado el domingo por los reguladores.



Ya son tres los bancos que quebraron en menos de una semana, en un contexto de agresiva subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central) para contener la inflación.



La perspectiva de un frenazo de la Fed alentó a algunos inversores a comprar acciones.



El sector farmacéutico de su lado se beneficiaba de la compra de la biotecnológica Seagen (+15,83%), especializada en tratamientos contra el cáncer, por el gigante Pfizer (+2,04%), por 43.000 millones de dólares.



Amgen, Gilead, e incluso los laboratorios moderna subían al influjo de este anuncio.



Algunos valores "defensivos", menos sensibles a la coyuntura como Johnson & Johnson (+1,99%), Procter & Gamble (+2,64%) o Coca-Cola (+1,94%), subían.

La gente pasa junto a la estatua del Toro de Wall Street en la zona de Bowling Green de Nueva York, Nueva York. Foto: EFE

Medidas fuertes

Mientras tanto, el Tesoro, la Fed y la agencia federal de garantía de depósitos, la FDCI, anunciaron que garantizarán todos los fondos colocados en el SVB y en Signature Bank. Los clientes podrán así acceder a ellos.



La Fed además prestará dinero a cualquier banco que lo necesite para cubrir retiros.



Tratan de restablecer "la confianza" comentó Quincy Krosby, de LPL Fianncial. "La confianza se erosiona en el mercado. Se observa particularmente con los bancos regionales".



En la apertura, el banco californiano First Republic caía hasta 73,02%. El banco de San Francisco perdió más de tres cuartos de su valor en bolsa desde el miércoles. Se tarta del decimocuarto banco del país por activos, con unos 212.000 millones de dólares.



Otras entidades regionales también cedían como la californiana PacWest (-54,74%), Western Alliance (-82,47%) con sede en Phoenix (Arizona) o Zions Bancorporation (-31,60%), de Salt Lake City (Utah).



"Vamos a seguir de cerca los grandes bancos y las aseguradoras", sostuvo Crosby.



Las grandes entidades financieras caían pero en proporciones muy inferiores: Bank of America perdía 5,07%, Wells Fargo 5,62% y Citigroup 5,44%.



"El problema no está resuelto, al menos eso considera el mercado", abundó en una nota Patrick O'Hare, de Briefing.com.



