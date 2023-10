Vivían en Hawái y decidieron mudarse a este estado de EE. UU. para ser "más felices"

Tras la jubilación se busca disfrutar de los años de trabajo y esfuerzo y muchos podrían pensar que Hawái, con su clima cálido y hermosas playas, puede ser el hogar ideal para sentirse de vacaciones todo el año. Sin embargo, una pareja de Estados Unidos decidió mudarse a Arizona al considerarlo como un mejor sitio para vivir, por varios factores.

Tras 22 años de haber vivido en la isla, Gary Michell, un hombre de 70 años, y su esposa Carmen, de 67, buscaron un estado más barato y que les permitiera estar más cerca de sus hijas. Así, en junio de 2021, se instalaron en Maricopa, uno de los 15 condados de Arizona. A partir de ese momento, viven mejor, sin estrés ni tensión, dijeron a Fox News Digital.

“Nuestra visión mundial de la economía en lo que respecta al lugar donde vivimos se basa en cierta medida en nuestra vida en Hawái”, declaró Gary. Y es que mencionaron que les sorprendió el costo de vida en su nuevo hogar. Como ejemplo, dijeron que no podían creer cuánto costaba un galón de leche en comparación con lo que solían pagar en Hawái.

Ellos mismos aceptaron que en su antigua residencia tenían que pagar el precio por vivir en el paraíso. “No es el mejor lugar para jubilarse porque es muy caro y no hay muchos médicos”, destacó el hombre. Por ello es que han descubierto que Arizona es una opción para jubilados de todas las latitudes, por ejemplo, tienen muchos vecinos excalifornianos que también huyeron de los precios altos de su estado. “Creo que encuentran que el precio, particularmente el de los bienes raíces, es mucho menor aquí que en California”, dijo Gary.

Al respecto de su nuevo hogar, su esposa Carmen afirmó: “Realmente amo este lugar, me siento segura. No nos moveremos de aquí”, y añadió que esperan que no se mude mucha gente a Arizona porque les gusta su nuevo estilo de vida.

¿Por qué Arizona atrae a los jubilados?

De acuerdo con los Michell, además de gozar de una vida más tranquila, Arizona, les ofrece atención médica más económica y un clima cálido durante todo el año. Incluso, un estudio de Smart Asset, concluyó que el suburbio de Phoenix tiene la mayor cantidad de personas mayores de 65 años en 2023.

La tendencia está demostrando que los jubilados ya no están tan interesados en grandes ciudades como Boston, Los Ángeles o Nueva York. En cambio, Mesa, en Arizona, está ganando popularidad.

Y es que vivir en una gran ciudad implica costos altos, por ello es que Hawái no es una buena opción, y tampoco California, pues mientras una vivienda en territorio californiano cuesta alrededor de US$749.970, y en Hawái US$564.375, en Arizona US$440.000, según el banco de la reserva federal St. Louis.