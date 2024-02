Viven en la frontera de EE. UU. - México y dicen qué es lo mejor de ambos mundos

Vivir en la frontera de México y Estados Unidos puede tener beneficios como cruzar al país vecino para comprar ropa, accesorios, ir a conciertos y más; por lo que dos jóvenes se dieron a la tarea de enlistar algunas ventajas a través de un video de TikTok que en tan solo seis días ya ha acumulado más de 200.000 visitas.

De una simpática manera, un grupo de mujeres que se definieron como “border girls” grabó un video de TikTok y lo publicaron en la cuenta de la usuaria @kenyaverduzco0el. En la publicación narraron de qué manera combinan los mejor de ambos mundos y este fue el resultado.

Mujeres dicen qué es lo mejor de vivir entre México y Estados Unidos



En la grabación se puede ver y escuchar a las mujeres enlistar costumbres de las personas que viven en la frontera como: “somos de la frontera y claro que nos formamos cuatro horas para comer una hamburguesa de Jack, somos de la frontera, claro que cuando cruzamos decimos que vamos a ir a la Walmart, somos de la frontera, claro que vamos a conciertos en Estados Unidos en vez de México".



También profundizaron en algunas características del idioma: "Somos de la frontera, claro que hablamos spanglish, somos de la frontera, claro que vamos a comprar nuestra ropa a Estados Unidos, somos de la frontera, claro que festejamos Thanksgiving y Halloween".

En la segunda mitad del video, contaron otras características de la vida en la frontera y remataron con un final inesperado: "somos de la frontera, claro que no necesitamos un avión para salir del país, somos de la frontera, claro que conocemos más estados de Estados Unidos que de México, somos de la frontera, claro que estudié negocios internacionales para andar con gringos”, concluyeron.

Estas palabras no tardaron en viralizarse y generar comentarios para complementar el video que narra cómo es vivir esa zona, entre los que destacaron están: “Somos de Tijuas y vamos al otro lado… al in &out”, “soy de la frontera y por supuesto que tramité mi sentri para no hacer horas de fila”, “somos de la frontera y cuando alguien se entera que vamos a cruzar nos pide Cheetos”.