Vive en Estados Unidos y mostró una manera de aprovechar las monedas de dólar

Un hombre que vive en Estados Unidos descubrió una curiosa manera de aprovechar las monedas de baja denominación sin tener que pagar un costo extra por su uso. Aquí le contamos los detalles de este video insólito de TikTok.

A través de TikTok, Armando Farill, un tiktoker con más de 10 mil seguidores, compartió un truco para aprovechar las monedas que se van almacenando y que, en ocasiones, ya no se utilizan o bien, son incómodas de cargar, para pagar el súper. En el video se aprecia al usuario Jafaril introduciendo una buena cantidad de monedas en la máquina de auto cobro.



Con el entusiasmo que lo caracteriza en la red social, se apresuró a meter todo el dinero que llevaba en una bolsa de plástico para pagar sus víveres y dejar que la máquina realizara la tediosa tarea de contar las monedas. En total, resultaron casi US$50 lo que el hombre había juntado y con el que pudo comprar algunas de las cosas que había seleccionado en el supermercado.

Como era de esperarse, las reacciones de sus seguidores no tardaron en hacerse presentes y comenzaron a llegar las opiniones al respecto con comentarios como: “Dinero es dinero, yo también pago así en lugares y se me quedan viendo, pero a mí me vale, dinero es dinero”.

Por otro lado, para otros resultó una manera muy inteligente de evitar pagar comisión: “Está bien porque los bancos te pagan comisión”; “Sé que es tardado pero es mucho mejor hacerlo así que en las máquinas que te quitan dinero”.

Armando Farill suele compartir videos de humor, recomendaciones de lugares para comer y algunos trucos como éste, en el que mostró a tus followers cómo aprovechar las monedas. El video que lleva por título “Exprimiendo cada centavo de la morralla gringa”, hasta el momento cuenta con más de 166 mil reproducciones.