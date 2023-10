Es hispana, vive en California y dice por qué no enseñarles inglés a los niños en casa

Es bien sabido que los niños aprenden muy rápido, y especialmente cuando se trata de idiomas, entre más pequeños se les inculque una lengua, más sencillo será que la dominen, al menos eso es lo que consideró una mujer mexicana en un video de TikTok. En Estados Unidos las comunidades latinas son muestra de que es posible hablar fluidamente dos idiomas, el español y el inglés. Sin embargo, a veces para los padres, como para esta tiktoker hispana, es complicado enseñarles ambos.

Muchas familias emigran a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Sin embargo, la mayoría quieren mantener lo más posible sus raíces, y ello implica recordar y seguir tradiciones y enseñar a los niños a hablar el idioma materno. Pero muchos se preguntan si es bueno que los pequeños estén expuestos a dos idiomas o es mejor fomentar su desarrollo en inglés. Y una mamá de California explica por qué ella en casa solo les habla en español.

Mamá de California comparte ventajas y desventajas de hablar solo español en casa



Desde su cuenta de TiKTok @soycynthiaa1, una mamá que vive en California compartió cómo ha sido el desarrollo de sus pequeños en cuestión de idioma. Confesó que ella no hablaba el inglés de manera fluida, por lo que una vez que se mudó a Estados Unidos esta fue una barrera y decidió mantener el español en casa con sus hijos.

La creadora de contenido instó a otras mamás a no sentirse mal por no hablar inglés al 100 por ciento y permitir que en su hogar solo haya comunicación en el idioma materno. Compartió que tiene dos hijos pequeños y que en su casa el idioma que se habla siempre ha sido el español, a pesar de que su esposo sí habla bien el inglés.

Cynthia dijo que si no le dio la oportunidad a sus hijos para que desde pequeños hablarán los dos idiomas, se debe a que "los niños son muy inteligentes y aprenden todo muy rápido". Además, compartió que alguna vez alguien le dio como consejo que solo les hablara español en casa pues, al final, aprenderían el inglés en la escuela.

A pesar de que en ocasiones la mamá se sentía triste o acomplejada porque cuando sus pequeños convivían con otros niños de la zona notaba que ellos no tenían el nivel de inglés que el resto, dado que la mayoría de los niños latinos son bilingües, notó que en español sus hijos tenían un nivel de comunicación impresionante.



Y, a diferencia de los otros menores, sus pequeños no combinaban palabras en inglés y en español. Es decir, ella vio como ventaja no enseñarles a los niños la lengua estadounidense en el hogar, porque así podrían aprender el español de forma fluida.

Sus hijos aprendieron inglés rápidamente en Estados Unidos

Tiempo después, cuando su niño mayor entró al kínder, como todavía estaban en pandemia, tomó algunas clases en línea y se dio cuenta de que su pequeño no comprendía las instrucciones que le daban en la escuela. Pero luego de solo dos meses aprendió inglés rápidamente y obtuvo buenas calificaciones.

El año pasado entró su niño menor al kínder y participó en un programa en donde, después de clases, les enseñan inglés. Al poco tiempo su pequeño comenzó a perfeccionar sus habilidades en dicho idioma y hace unos días la orgullosa mamá recibió una carta diciéndole que ya no era necesario que su hijo asistiera, pues ya contaba con el nivel necesario para poder tomar sus clases de manera habitual con el resto de los alumnos. En consecuencia, dijo sentirse feliz y orgullosa de haber tomado la decisión de solo hablarles español en casa, dado que ahora hablan los dos idiomas de manera fluida.

La mayoría de los comentarios que ha recibido su video son de personas que le dicen que han seguido la misma estrategia y les ha funcionado muy bien, pues además de estimular a los niños a aprender ambas lenguas les ha servido para enaltecer sus raíces.