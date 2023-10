Visitó Estados Unidos y luego Europa: “Es más cómodo este servicio europeo”, concluyó

Cuando se está de viaje por el mundo, puede haber distintas alternativas para llegar a un destino, ya sea que elija abordar un autobús o comprar un boleto de avión. O bien, uno de los favoritos de muchos: abordar el tren y cruzar países enteros deslizándose sobre las vías. Sin embargo, la calidad de este servicio varía mucho de Estados Unidos a Europa, según una viajera.

Joey Hadden, quien es reportera de viajes y baterista, acumula horas de viaje en tren, tan solo en 2021 pasó 60 transportándose entre Nueva York y Miami, en trenes nocturnos de Amtrak. El año pasado, viajó en primera clase y en preferente en los trenes Amtrak Acela, en el trayecto entre Nueva York y Baltimore. Luego, pasó más de 10 horas en tren desde la Gran Manzana hasta las cataratas del Niágara. En ese momento, cruzó la frontera con Canadá y viajó en ferrocarril de Toronto a Montreal y, luego, de esa ciudad hasta Quebec, en el Via Rail.

“Los trenes son mi medio de transporte favorito”, narra la joven en su crónica de viaje para Insider. Luego de ganar toda esta experiencia conociendo las ciudades más importantes de EE. UU. y Canadá en tren, Joey llevó su aventura a los ferrocarriles de Europa, en donde viajó en tren por cuatro países en menos de dos semanas. Su travesía la llevó a Alemania, Austria, Italia y Suiza, en donde experimentó las líneas OBB Nightjet, Trenitalia e InterCity Express, desde la clase turista hasta la primera clase, pasando por los camarotes compartidos.

Los trenes de Europa tienen asientos más cómodos y baños más limpios



“En Italia, me senté en la clase preferente de Trenitalia, y es el asiento más cómodo de tren que he tenido nunca”, cuenta la escritora, quien describe el lugar como “un pequeño sofá”, con un exterior suave y mullido, algo muy distinto a su experiencia en trenes de Estados Unidos. “En clase turista, los asientos de mis rutas europeas me parecieron menos rígidos que los de EE. UU.”, explica, aunque afirma que en su experiencia los asientos de los trenes de Canadá destacan.

“Otro factor clave para un viaje cómodo en tren, en mi opinión, es un baño limpio”, explica la viajera. Los trenes de Estados Unidos y los de Canadá presentan cuartos de baño de las mismas proporciones y con características similares. Aunque Joey destaca que los de Via Rail le parecieron más limpios que los de Amtrak. El tamaño de los baños de los trenes europeos, en clase preferente, le sorprendió, ya que eran casi del doble de tamaño, mucho más limpios y presentaban aditamentos extra, como un espejo grande y luces azules.

“También me di cuenta de que, en todas las clases, los trenes europeos tenían otras características de alta tecnología que no había visto en los trenes estadounidenses, como puertas sin contacto para los baños y entre vagones. Prefiero estas puertas porque me parecen más higiénicas”, explica Joey, quien dice que a pesar de que en su país los trenes no sean tan cómodos, ella seguirá eligiendo viajar por Amtrak.