'Usted no nos ha tratado como una colonia': López Obrador a Trump

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), llegó este miércoles a la Casa Blanca, donde fue recibido por su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la visita al país con motivo de la entrada en vigor del nuevo acuerdo comercial entre EE. UU., México y Canadá, el T-MEC.



Trump le dio la bienvenida López Obrador a las puertas de la residencia presidencial, pero ambos líderes evitaron el tradicional apretón de manos debido a la pandemia del covid-19.

Tanto López Obrador, que dio negativo este martes en un test del coronavirus, como el resto de la delegación mexicana se sometieron este miércoles a una nueva prueba de covid-19 porque la Casa Blanca así lo requería, explicó un portavoz de la residencia presidencial estadounidense, Judd Deere.



Trump (d.) afirmó que consideraba a López Obrador como su amigo. Foto: Efe

López Obrador le agradeció a Trump que no haya tratado a México como una "colonia" y que haya respetado su condición de "nación independiente".



"Usted no nos ha tratado como colonia, al contrario ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso, estoy aquí. Para expresar al pueblo de EE.UU. que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto", manifestó

Amlo en una declaración conjunta ante la prensa con Trump en la Casa Blanca.



Asimismo, Amlo reconoció que existen diferencias entre él y su homólogo de EE. UU., pero afirmó que ambos han optado por "privilegiar el entendimiento" y resolver sus desacuerdos con "diálogo y respeto mutuo".



"Con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos optando por marchar juntos hacia el provenir. Es privilegiar el entendimiento, lo que nos une y hacer a un lado las diferencias o resolverlas con dialogo y respeto mutuo", declaró

López Obrador.

Por su parte, el mandatario estadounidense elogió su "gran relación" con López Obrador. "La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido tan buena como lo es ahora", dijo el mandatario republicano, quien fue elegido en 2016 tras una fuerte campaña con la promesa de construir un muro en la frontera con México.



Asimismo, Trump afirmó que los mexicanos son "gente fantástica" y "muy trabajadora", unas declaraciones que contrastan con los insultos que profirió contra ellos durante su campaña electoral en 2016.



"Son gente trabajadora, son gente increíble, son un gran porcentaje de los propietarios de los negocios. Tienen mucho éxito", dijo Trump, quien consideró que los mexicanos también son "duros negociadores" como López Obrador, al que consideró su "amigo".



EFE y AFP