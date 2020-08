Resuelva sus dudas sobre visas y trámites con la Embajada de EE. UU.

Este miércoles, 26 de agosto, tres funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia respondieron a través de en un Facebook Live con EL TIEMPO varias preguntas sobre visas y trámites consulares.

Durante este espacio se resolvieron dudas sobre cómo están los servicios de visas para inmigrantes y no inmigrantes que presta la Embajada durante este periodo de emergencia del covid-19.



Entre los puntos más relevantes que se hablaron durante esta transmisión fueron: ¿qué pasa con las citas que fueron canceladas?, ¿qué pasa con los pagos?, ¿qué ocurre con las renovaciones?, y ¿qué opciones tienen los estudiantes?



(Vea aquí: Embajada de EE. UU. responde dudas sobre visas durante la pandemia)



A continuación, le hacemos un recuento punto por punto de estos y otros temas.

¿Qué pasa con las entrevistas que fueron canceladas?

​

Oficiales consulares (OC): Si su cita fue cancelada, debe estar pendiente de cuándo vamos a restablecer los servicios para que reagende esa cita en el tiempo posible. Por ahora, no tenemos certeza de cuándo nuestros servicios consulares para visas van a ser restablecidos.



¿Hay fechas tentativas?

​

OC: Todavía no hay una fecha tentativa para los procesos normales. Ahora nada más se le está dando prioridad a los ciudadanos estadounidenses y a las citas de emergencia.



¿Están tramitando visas para estudiantes?



OC: Solo para estudiantes que tienen una necesidad inmediata de comenzar sus estudios en Estados Unidos y para ese tipo de procesos lo que se tiene que hacer es reagendar la cita en caso de que haya sido cancelada, pedir una cita de emergencia y de esa manera les colaboramos.



Hay que aclarar que las visas de estudiantes de inglés como segunda lengua todavía no las estamos procesando.



Si tengo una visa de estudiante ya aprobada, ¿cómo puedo ir a EE. UU.?



OC: Si tiene una visa válida de estudiante ya aprobada, puede tomar un vuelo

humanitario y viajar a Estados Unidos. Vaya a la página de Spirit y miren qué vuelos están agendados.



¿Cómo es el proceso para reagendar las citas? ¿Es automático o cada quién lo debe hacer?

​

OC: Si a una persona se le canceló la cita puede reagendarlaa, pero la persona tiene que tomar la iniciativa. Hay información en nuestras páginas sobre cómo deben hacerlo.



(Lea aquí: La pandemia de covid-19 se desacelera en casi todo el mundo)



Para visas de residentes, el consulado sí reagenda la cita. Si no es para visa de residente, la persona sí tiene que hacer la diligencia.



¿Una persona puede viajar en un vuelos humanitarios con visa de turista?



OC: Los vuelos humanitarios están siendo organizados para que los ciudadanos estadounidenses que se encuentran varados en Colombia puedan regresar. La respuesta es que no recomendamos que las personas hagan viajes no esenciales a Estados Unidos si es turismo o algo similar.



¿Qué pasa con las visas de niñera?



OC: Hay una proclamación presidencial que temporalmente prohíbe la emisión de algunas visas de trabajo. Entre ellas las de niñera. Lamentablemente la gran mayoría de visas de estas visas no cumplen con las excepciones para emitir la visa.



Si una persona cree que cumple con algunas de las excepciones, puede escribirnos y tratar de solicitar una visa de emergencia. Pero en la gran mayoría de casos no se pueden emitir las visas.



Si estoy en EE. UU. y mi visa se vence, ¿hay algún trámite especial para no perder la visa?

​

OC: El primer paso debe investigar la posibilidad de extender la visa. Por el tema del coronavirus no hay una excepción o extensión automática por la pandemia. Es importante distinguir entre el vencimiento de la visa y el vencimiento del permiso para estar en Estados Unidos. Cuando entras, los oficiales te dan unos meses para estar (y ese tiempo se debe respetar).



(Lea también: ¡Ojo! Hubo cambios en la reactivación económica de Bogotá)



Para volver a Colombia desde Estados Unidos hay que comunicarse con la embajada colombiana o los consulados. Son ellos quienes manejan los vuelos humanitarios hacia Colombia.



Esta persona tiene que considerar las opciones, porque si se queda más del tiempo sin hacer el cambio o tomar un vuelo, se arriesga a que se quede más del tiempo debido y eso le afectaría la visa en el futuro.



Tenga en cuenta estos links para más información:



Proclamación Presidencial:



https://bit.ly/ProclamacionVisasTrabajo



Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos:



uscis.gov/



Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos:



cbp.gov/



Viajes - Departamento de Estado:



travel.state.gov/



Departamento de Seguridad Nacional:



dhs.gov/



Contacto:



https://co.usembassy.gov/es/visas-es/



Spirit Airlines:



spirit.com



Información de Vuelos de Estados Unidos a Colombia:



cancilleria.gov.co/embajada-colombia-estados-unidos



REDACCIÓN INTERNACIONAL