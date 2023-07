El ingreso a los Estados Unidos requiere del trámite de la visa como requisito indispensable para quienes no cuentan con esa nacionalidad.



Sin embargo, el gobierno de Joe Biden reconoce que determinados grupos de personas representan un impacto positivo para la economía del país y, por ello, se proyecta agilizar los tiempos de espera para obtener la documentación y en algunos casos excluir la instancia de entrevista presencial.

Según un comunicado del Departamento de Estado, se “reconoce el impacto positivo que tiene para la economía estadounidense los viajes de titulares de visas de trabajo temporales y estudiantes extranjeros a los Estados Unidos, y se compromete a facilitar los viajes de no inmigrantes y reducir aún más los tiempos de espera de las visas”.

Facebook Twitter Linkedin

El Departamento de Estado se comprometió a facilitar los viajes de no inmigrantes y reducir aún más los tiempos de espera de las visas. (Archivo) Foto: iStock

Visas que no requerirán de entrevista presencial



Las visas de los trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas (visas H-2), la de los estudiantes (visas F y M), los visitantes de intercambio académico (visas J académicas), los profesionales con trabajos especializados (visas H-1B) y las personas con habilidades o logros extraordinarios (visas O) hacen parte de las categorías que no necesitarán de entrevista presencial.



(Le puede interesar: Pasaportes dorados: estos son los países que pronto podrían 'vender' la ciudadanía)



De igual manera, los aprendices o visitantes especiales en intercambio educativo (visas H-3), los ejecutivos o gerentes transferidos dentro de una misma empresa (visas L), los atletas, artistas y presentadores (visas P) y los participantes en programas internacionales de intercambio cultural (visas Q) son otros grupos que se beneficiarán de esta excepción.

Facebook Twitter Linkedin

Las personas que tramiten la visa por primera vez quedarán exentos de la entrevista presencial. (Archivo) Foto: iStock

En ese sentido, también quedarán libres de la entrevista presencial aquellos que tramiten la visa por primera vez y quienes deban renovarla dentro de la misma categoría, en los 48 meses siguientes al vencimiento anterior.



(Además: ¿Está pensando en trabajar en Brasil? Le contamos cómo solicitar la visa de trabajo)



En estos casos específicos, no será necesario acudir a la embajada o consulado de Estados Unidos del país donde se resida.

Costo del trámite de la visa

De acuerdo con información oficial, estos son los costos de cada tipo de visa.



La Visa B-1/B-2, para menores de 15 años, tiene un costo de US$15. La visa de turista o negocios B1/B2 de 185 dólares, y la visa de empleo de categoría H, L, O, P, Q, R y E, de 205 dólares.



(Lea también: ¿Qué es la ciudadanía por inversión y qué beneficios puede traerle? Le contamos)



Asimismo, el precio de la visa E-1/E-2, para comerciantes e inversionistas es de 305 dólares

Facebook Twitter Linkedin

La visa K-1 otorgada a los prometidos de ciudadanos estadounidenses tiene un costo de US$265. Foto: Archivo EL TIEMPO

Es importante destacar que, sin el correspondiente pago, el trámite del visado no inicia.



(Siga leyendo: ¿Cuáles son los países más megadiversos del mundo? Colombia hace parte de la lista)



Asimismo, es determinante saber que el Departamento de Estado no está obligado bajo ninguna circunstancia a otorgar la visa por el simple hecho de que el solicitante haya pagado la tarifa y tampoco es reembolsable dicha suma si el permiso no es concedido.



LA NACIÓN/ARGENTINA (GDA)

​GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA



​* El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL TIEMPO, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.