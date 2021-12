Es común escuchar que conseguir la visa americana es muy difícil, casi cuestión de suerte, pero lo que sucede es que los Estados Unidos es un país que sigue al pie de la letra su legislación, por lo tanto, los oficiales consulares toman las decisiones con estricto cumplimiento a las leyes, regulaciones y políticas del Departamento de Estado.



Así mismo, usted debe seguir el paso a paso del trámite para obtener la visa obedeciendo la normativa del país americano. El estar informado y obedecer las directrices del personal de la Embajada disminuirá las posibilidades de que le nieguen el documento.

Aquí le damos algunos consejos que lo ayudarán a evitar que le nieguen la entrada al país, ya sea en condición de turista o inmigrante.



(Lea también: Visa a Estados Unidos: consejos para la entrevista en la embajada).

Diga siempre la verdad y sea coherente

Lo primero que debe hacer es ser honesto no solo en la entrevista sino al momento de diligenciar y entregar los documentos que le solicitan. Explique con sinceridad los motivos de su viaje y, por ningún motivo, falsifique algún documento.



Tenga en cuenta que lo que está escrito en los formularios requeridos por la Embajada debe tener coherencia con lo que dice en la entrevista, de lo contrario, cualquier impresión, por pequeña que sea, hará que los cónsules no lo consideren un viajero apto.

Los oficiales consulares se dan cuenta de las incoherencias entre lo que dice y sus documentos. Foto: iStock

(De interés: ¿Puedo teletrabajar en Estados Unidos con mi visa de no inmigrante?).

Diligencie correctamente los formularios

Tenga claro a qué categoría de visa va a aplicar. Existen más de 20 tipos para no migrante, el solicitar la que no corresponde a sus necesidades hará que la rechacen y, a su vez, pondrá en alerta a los oficiales consulares en una segunda oportunidad.



Además,si tiene familiares en EE. UU., no olvide mencionarlo, pues las autoridades migratorias pueden tener registrada esa información y no decirlo lo asumen como una falta a los requisitos para conseguir la visa.



Lo mismo sucede si viaja en condición de estudiante o para un evento laboral, debe tener los papeles para sustentarlo, como llevar a la entrevista la carta de aceptación de la institución educativa o de invitación a la convención.



(Puede leer: Este es el trámite de la visa americana para los niños).

Infórmese con fuentes oficiales

La propia Embajada explica que cualquier duda debe ser resuelta por sus fuentes oficiales, cuyos enlaces terminan en '.gov'. De hecho, la página cuenta con una opción de 'Preguntas Frecuentes' sobre el estado o el uso correcto de la visa.



Asimismo, piden a los solicitantes que no acepten ayuda de terceros para diligenciar los formularios: "No es necesario usar los servicios de un tercero. Si alguien le ayuda, recuerde que usted es responsable de la información registrada en la solicitud", se lee en la página de la Embajada.

Sea honesto con la información que entrega. Foto: iStock

(Además: ¿Cómo solicitar citas de emergencia para tramitar la visa?).

No abuse de la visa o de la extensión

En el caso de la visa de turismo, debe saber que visitas recurrentes o peticiones de extensión de visa puede dar pie a levantar sospechas por parte de las autoridades estadounidenses, pues pueden pensar que usted está trabajando de forma ilegal en ese país o que ya está como residente.

No compre tiquetes sin contar con la visa

(Siga leyendo: Así puede consultar su historial de entradas y salidas a Estados Unidos).



Si usted cree que por anticiparse en la compra de los tiquetes aéreos va a presionar a los agentes consulares, está muy equivocado. La misma embajada de Estados Unidos es muy clara al advertir que no compren nada antes de conseguir la visa, pues podría perder el dinero.

