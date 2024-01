Embajada de Estados Unidos da las claves para sacar la visa en Colombia este 2024

Si usted está solicitando sacar la visa por primera vez y ha escuchado que el trámite es complicado, debe saber que la Embajada en Estados Unidos dio las claves para que fallar en el proceso sea menos probable.



De hecho, miles de solicitantes se quedan a mitad del proceso por no llevar los documentos necesarios y no conocer los procesos. Por eso, la entidad compartió detalles claves. Le contamos.



Según la entidad, cuando usted saca la visa por primera vez, debe pedir dos citas, una en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y otra en la Embajada.



Al Cas debe llevar:



1. Pasaporte vigente no deteriorado.



2. Hoja de confirmación del formulario DS-160 impresa (donde aparece el código de barras).



3. Una fotografía reciente 5*5 cm en fondo blanco y a color.

Pasaporte colombiano. Foto: iStock

Por otro lado, a la Embajada debe llevar:



1. Pasaporte vigente no deteriorado.



2. Fotografía reciente

Nota

Si está solicitando una visa diferente a la de turismo, lleve todos los documentos que se exijan para el tipo de visa que busca.



La Embajada recomienda revisar que tenga todos los papeles para ir a la cita, para evitar algún fallo relacionado.

¿Estás planeando tu visita a nuestra Embajada y al CAS en Bogotá? Te contamos todo lo que necesitas saber para llegar a tus citas. 🇺🇸



Recuerda, somos tu fuente de información oficial sobre visas. pic.twitter.com/ecbxYRTFoh — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) January 24, 2024

¿Dónde queda el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y a la Embajada en Bogotá?

Si usted tiene pronto alguna cita para sacar la visa, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá compartió también dónde quedan los lugares.



El CAS se encuentra localizado en la Calle 26 # 92-32, edificio Connecta Gold 4. El lugar está en el primer piso al costado occidental.

Por otro lado, la Embajada tiene dos entradas, por lo tanto, debe saber que a la que debe llegar está ubicada sobre la Carrera 50 con calle 24 Bis, al costado suroriental.

¿Cómo llegar?

Si usted no sabe dónde queda o es de otra ciudad, debe saber que el TransMilenio será el mejor aliado para ubicarse.



Para llegar al CAS, la estación más cercana es el Portal El Dorado.

Para llegar a la Embajada, la estación más cercana es Quinta Paredes.



No obstante, usted puede ir en vehículo particular, taxi o Uber.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

