'Pensé que era mentira': colombiana 'descubrió' tipo de visa para EE. UU. | Requisitos

Estados Unidos tiene más de 20 tipos de visa, el documento que se le pide a los extranjeros que quieran ingresar al país, dependiendo del tiempo y la actividad que vayan a realizar.

(Vea: ¡Ojo! Este error repetitivo al solicitar visa para Estados Unidos hace perder trámite).

Una joven colombiana "descubrió" una visa, aplicó y recibió con alegría la luz verde para migrar. "Nos la han aprobado y con ella nuestra residencia permanente o Green Card para vivir, trabajar y mudarnos legalmente a Estados Unidos", comentó en un video de redes sociales.

Es la visa EB-3 para inmigrantes que cumplen con un requisito fundamental.

"Te puedes ir con tu cónyuge e hijos menores de 21 años, no requiere que hayas estudiado quién sabe qué o tener mil años de experiencia", añadió María Paula en su cuenta de TikTok. "Cuando me enteré de esta visa, la verdad pensé que era mentira, pero me puse a investigar".

¿Qué es la visa EB-3 para ir a Estados Unidos?

Facebook Twitter Linkedin

Existen más de 20 tipos de visa para ingresar a Estados Unidos. Foto: iStock

Es una visa enfocada en el empleo de tercera categoría. Está destinada a aquellos inmigrantes catalogados como trabajadores especializados, profesionales u otro tipo de trabajadores, según explica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.

(Lea: Exponen la razón por la que más niegan visas a Estados Unidos; abogado entrega consejos).

¿Qué tipo de trabajadores pueden aplicar para la visa EB-3?

Facebook Twitter Linkedin

Trabajo en Estados Unidos. Foto: Fotomontaje a partir de imágenes de iStock.

- Trabajadores especializados: Estados Unidos llama así a las personas con empleos que necesitan dos años de capacitación de o experiencia laboral, "no de naturaleza temporal o eventual".

- Profesionales: trabajadores que requieren un título de bachillerato (licenciatura) en los Estados Unidos o su equivalente en el extranjero.

- Otros trabajadores: empleos no especializados, los cuales requieren experiencia menor a dos años. No son de naturaleza temporal o eventual.

(También: Visa Estados Unidos: la página definitiva en la que puede solicitarla en línea).

¿Cuáles son los requisitos para la visa EB-3?

Por ser una visa de trabajo, el requisito principal es tener una certificación laboral y una oferta de trabajo permanente a jornada a tiempo completo. Es decir, previo al trámite, usted debe haber sido seleccionado para trabajar en alguna empresa americana.

Facebook Twitter Linkedin

La visa EB-3 está enfocado en el empleo. Foto: iStock

"Usted debe realizar un trabajo para el cual no haya trabajadores calificados disponibles en los Estados Unidos", precisa el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Otros de los requisitos son:

- Trabajadores especializados: además de demostrar la experiencia de dos años, se tiene en cuenta que haya cursado educación superior (terciaria), la cual se podría considerar como capacitación.

- Profesionales: sumado al título de bachiller (licenciatura) de los EE. UU. o equivalente, deberá cumplir con las disposiciones de la oferta laboral de la empresa.

- Otros trabajadores o trabajadores no especializados: tendrán que probar la capacidad para realizar el trabajo que exige menos de dos años de experiencia.

(Más: Cómo va eliminación de visa para colombianos? Embajador Palmieri da noticia alentadora).

¿Cómo solicitar la visa EB-3?

Primero, la empresa, a la que aplicó, solicita autorización en Estados Unidos para contratarlo a usted, argumentando que no hubo trabajadores calificados disponibles en ese país para cubrir la vacante.

Facebook Twitter Linkedin

Visa a Estados Unidos. Foto: iStock

Esta debe presentar el formulario I-40, con sus datos y otros, el cual tiene un costo de 700 dólares. Si recibe aprobación, corroborarán sus datos y lo llamarán para entrevista.

Finalmente, aprobarán su visa para que vaya a Estados Unidos e inicie el empleo. Tendrá la posibilidad de llevarse a su familia. Si tiene cónyuge e hijos solteros menores de 21 años, podrán solicitar un permiso de entrada.

¿Puedo teletrabajar en Estados Unidos con mi visa de no inmigrante?

También puede ver:

- ¿Qué países no necesitan visa para entrar a Estados Unidos? Lista actualizada 2023.

- Precio de la visa a Estados Unidos subió desde el 30 de mayo: así quedaron las tarifas.

- Importante cambio en visas de Estados Unidos desde el 2024: ya no serían de papel.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS