Todo lo que debe saber sobre la visa E-2 o de inversionista

Viajar a Estados Unidos, para muchos, es una de las grandes oportunidades para vivir, estudiar, trabajar e invertir. Es uno de los destinos por excelencia para hacer cientos de actividades, sobre todo para el desarrollo económico en tiempos de cambios.

La visa E-2 es una visa de no inmigrante para ciudadanos de un país con el que Estados Unidos tiene un acuerdo de comercio o navegación, y que invierten dinero en una empresa estadounidense.



Según informa el gobierno de ese país, los inversionistas que se encuentran en un estatus legal de no inmigrante pueden presentar el formulario I-29 para solicitar el cambio de estatus, pero deben estar físicamente en EE. UU.



Pero hay una excepción: si hace parte de una empresa y no está en el país, el empleador que reúne los requisitos dispuestos por EE. UU. puede presentar el formulario para solicitar el cambio de estatus.

¿Quiénes pueden obtenerla?

Son elegibles los ciudadanos de un país con el que EE. UU. tiene un tratado de comercio y de navegación.



La persona debe haber invertido o estar activo en un proceso de inversión de una 'cantidad sustancial' de dinero en una empresa de ese país.



Pueden aplicar quienes buscan ingresar para desarrollar y dirigir la empresa de inversión. Esto se puede demostrar si la persona es propietaria de al menos el 50 por ciento de la empresa o tiene posesión del control operacional a través de un puesto gerencial.

¿Qué es una 'cantidad sustancial' de capital?

Para el gobierno de EE. UU. una cantidad de capital es sustancial en relación con el costo total de comprar una empresa establecida o establecer una nueva. O cuando es suficiente para garantizar el compromiso financiero del inversionista con la operación exitosa de la empresa, o es de una magnitud que respalde la probabilidad de que el inversionista desarrolle y dirija de forma exitosa la empresa.

¿Cuánto tiempo puede permanecer en EE. UU.?

Los inversionistas y empleados con este tipo de visa pueden tener una estadía inicial máxima de dos años.



Sin embargo, se pueden hacer solicitudes para extender ese tiempo. El gobierno le otorgará periodos de hasta dos años por cada extensión, en caso de ser aprobada.

Algunas condiciones

Un inversionista o empleado de este tipo solo puede trabajar en la actividad para la que le fue aprobada la visa.



No obstante, un empleado E-2 también puede trabajar para la empresa matriz de la organización del tratado o una de sus subsidiarias, si hay una relación entre las organizaciones, el otro empleo requiere habilidades ejecutivas o esenciales, y los términos y condiciones iniciales no han cambiado.



Para más información, consulte la página web de servicios migratorios de Estados Unidos.



