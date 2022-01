¡Felicitaciones! Desafortunadamente, muchos solicitantes de visa de inmigrante experimentan retrasos en sus procesos porque no traen los documentos requeridos para la entrevista. Puede asegurarse fácilmente de que su solicitud de visa se decida (¡y se emita!) rápidamente, revisando cuidadosamente las instrucciones de su entrevista de visa y teniendo en cuenta los problemas comunes a continuación:



He revisado cuidadosamente las instrucciones para la entrevista de visa de inmigrante y tengo una lista de los documentos que necesito presentar. ¿Dónde puedo encontrar las especificaciones exactas para estos documentos?



Después de conocer qué documentos son necesarios para su entrevista, asegúrese de tenerlos en el formato correcto y emitidos por la oficina correcta. El Departamento de Estado de Estados Unidos provee información en línea acerca de las especificaciones y oficinas emisoras de los documentos que necesitará para la entrevista. Para encontrar esta información:



1. Visite www.travel.state.gov, después escoja la opción “U.S. Visas” (Visas de Estados Unidos) en la parte superior.



2. Dirígase a la parte inferior a la sección titulada “Forms and Fees” (Formas y Tarifas) e ingrese a “Fees/Reciprocity” (Tarifas/Reciprocidad).



3. Escoja “Visa Issuance Fee – Reciprocity Tables” (Tarifas de emisión de visa – Tablas de Reciprocidad).



4. Después, en la parte superior izquierda de su pantalla, escoja la letra “C” y después escoja “Colombia” (Otros países pueden ser encontrados de forma similar). En esta página podrá encontrar las pautas para todos los documentos civiles que necesita para su entrevista.



¿Mis documentos deben ser originales?



Todos los documentos civiles (documentos emitidos por una oficina del Gobierno) deben ser originales o copias certificadas. Puede encontrar detalles acerca de los tipos de documentos que son aceptados especifícamente para Colombia en la página que ya mencionamos. Muchos documentos en Colombia, tales como registros de nacimiento/matrimonio, son copias certificadas porque los originales solo existen en oficinas de registro civil (Registradurías/Notarías). Usualmente, los documentos originales o las copias certificadas contienen tinta, un sello en relieve o un sticker.



Usted debe traer todos los documentos originales o copias certificadas, aún si previamente los envío durante el proceso de aprobación de la petición. La Embajada de Estados Unidos generalmente no tiene los documentos originales que usted previamente presentó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) o al Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés). Los documentos originales y las copias certificadas serán devueltas en la entrevista.



¿Cuáles son los documentos que los solicitantes olvidan usualmente?



Muchos solicitantes olvidan traer sus certificados de divorcio originales de todos sus divorcios previos de cualquier país. Si la visa de inmigrante está basada en matrimonio, los solicitantes deben presentar los originales o copias certificadas de los divorcios que precedan su relación actual tanto del solicitante como el peticionario, si aplica. Por ejemplo, un solicitante quien es hijastro de un ciudadano estadounidense debe traer certificados originales de divorcio tanto del padre biológico como del padrastro o madrastra si estuvieron casados anteriormente.



Además de los certificados originales de divorcio, todos los divorcios colombianos deben ser anotados en el registro civil de nacimiento y matrimonio. En el ejemplo anterior, el padre biológico necesitaría presentar un certificado de nacimiento original o de matrimonio anterior anotado con el divorcio, además de los documentos originales del divorcio.



¿Qué debo hacer si mi registro civil de nacimiento fue corregido o registrado tarde?



Si su registro civil de nacimiento fue corregido o es registrado varios años después de su fecha de nacimiento, usted debe traer los documentos originales o certificados explicando la corrección o el registro tardío, incluyendo su primer certificado de nacimiento sin modificar. En estos casos, a menudo es útil traer documentos adicionales para corroborar el registro civil de nacimiento, como certificados de bautismo originales o registros escolares.



¿Quién necesita un Certificado Policial (Certificado de Antecedentes Judiciales)?



Generalmente, los solicitantes de visa de inmigrante mayores de 16 años deben presentar al menos un certificado policial. En algunos países, como Colombia, los certificados policiales están disponibles únicamente para personas mayores de 18 años. Usted debe traer los certificados policiales de los países donde usted (a) es residente actualmente y ha estado por más de 6 meses; (b) ha vivido por más de un año o más después de cumplir 16 años; o (c) ha vivido por más de 6 meses y además tiene la nacionalidad de ese país. Todos los solicitantes deben traer un certificado policial de cualquier país donde hayan sido arrestados.



¿Qué sucede con mi caso si no traigo todos los documentos necesarios para mi entrevista?



El Oficial Consular no podrá completar el proceso de su visa si a usted le falta alguno de los documentos requeridos. Usted deberá enviarlos después de su entrevista a través de DHL o por correo electrónico dependiendo del tipo de documento. Por favor, tenga en cuenta que esto causará demoras en el procesamiento de su solicitud de visa de inmigrante. No podemos aceptar que se acerque a la Embajada sin cita previa para la entrega de documentos después de su entrevista, incluso si es solo para entregar un solo documento.



¿Qué sucede después de que mi visa es emitida?



Usted recibirá un correo electrónico con respecto a la entrega de su pasaporte (y, si es necesario, su paquete de visa sellado). Puede viajar a los Estados Unidos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento que aparece en su visa; esta fecha es a menudo la misma fecha en que vencen los resultados de su examen médico, pero no siempre.



¡Bienvenido a los Estados Unidos!



CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS

