En nuestra última actualización sobre visas de no inmigrante, hablamos acerca de los programas Summer Work Travel y Camp Counselors.



Ahora que las vacaciones de verano están a punto de terminar en Estados Unidos, nos concentramos en algunas preguntas frecuentes sobre visas de turista y los tiempos de procesamiento.



Estamos trabajando arduamente para procesar tantas solicitudes de visa como sea posible, pero aún hay una acumulación significativa de solicitudes de visa de no inmigrante debido a la pandemia del covid-19.

¿En qué casos no hay necesidad de entrevista y para qué clases de visas?

Primero, el sistema de citas va a decidir si una persona necesita una entrevista o no. (Responda a las preguntas del cuestionario).



Nada más conteste las preguntas y el sistema le va a decir, pero generalmente, el primer requisito es ser residente de Colombia. Personas que residen fuera de Colombia no califican.



Por lo general, los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 años pueden solicitar visa de turista sin necesidad de entrevista, si no han tenido un rechazo anterior a la solicitud de visa que están presentando (para los menores de 14 años, al menos uno de sus padres debe tener una visa válida).



Al contestar el cuestionario sabrá si requiere de una entrevista. Foto: iStock

También, por lo general, no se requiere una entrevista si la visa anterior fue aprobada por su validez total y no ha vencido hace más de 48 meses.



Si cumple con los requisitos, los tipos de visa que pueden renovarse sin necesidad de entrevista son: B1/B2 (turismo); F1 y M1 (Estudiante); J1 (Programas de Intercambio); C1/D (Tripulante) y las visas de trabajo basadas en peticiones como la H1B, O1, P1 y L (pero no “Blanket”).

¿Cuál es el tiempo de espera para quienes requieren renovar la visa?

Si no hay necesidad de entrevista para renovar la visa, los solicitantes deben programar una cita para entregar su pasaporte en el CAS de Bogotá. El proceso dura unas seis semanas desde que el solicitante hace entrega de su pasaporte. Las citas para la entrega del pasaporte están disponibles a partir de 2025.



Para otros tipos de visa, como de estudiante, programas de intercambio, tripulantes y visas de trabajo basadas en peticiones, hay citas disponibles en septiembre y octubre del presente año.

¿Cuál es el tiempo máximo por el que otorgan la visa de turista?

La visa de turista puede ser aprobada máximo por 10 años para ciudadanos colombianos y venezolanos.

Los ciudadanos colombianos pueden obtener una visa aprobada máximo por 10 años. Foto: iStock

¿Cuál es el tiempo de espera para quienes solicitan la visa por primera vez?

Las citas se encuentran disponibles a partir de enero del 2025 para la visa de turista. Cuando los recursos lo permitan, abriremos citas adicionales. Los solicitantes deben monitorear la página web frecuentemente para buscar adelantos de cita con fechas más cercanas. Los solicitantes no pierden su cita programada cuando buscan cita con una fecha más cercana.



Es importante mencionar que hay muchas personas que pretenden ofrecer adelantos de citas. Por favor no se dejen engañar. El único lugar donde puede encontrar un adelanto de cita es en el sitio web oficial de la Embajada y no tiene ningún costo. El único costo es de USD $160 para la solicitud de visa de turismo.



Si un solicitante utiliza una tercera persona que cometa fraude en su solicitud, puede afectar su capacidad de obtener la visa en el futuro.



¿Cómo es el procedimiento de trámite de visa de casos urgentes y cuánto tiempo se demora su expedición?

La Embajada considera adelantos de citas para personas que necesiten viajar por emergencias. Sin embargo, estas citas son aprobadas para circunstancias de vida o muerte únicamente.



Por favor, no solicite un adelanto de cita si no tiene una circunstancia de vida o muerte para que quienes realmente las necesiten, tengan la oportunidad de solicitarlas.



La Embajada también está aprobando adelantos de citas para algunas visas de trabajo (H, I, O, L, P, y R), programas de intercambio, y estudiantes en programas de pregrados, maestrías y PhD.

Las citas se encuentran disponibles a partir de enero del 2025 para la visa de turista. Foto: Istock

Para pedir un adelanto de cita, debe usar el sistema de citas en nuestro sitio de web después de hacer una cita en el futuro. Este proceso es gratis y recuerde que es la única forma de obtener una cita adelantada -es decir: no debe usar ningún negocio de visas ni pagar más por un adelanto de cita-.



Finalmente, la Embajada les recuerda a los solicitantes que nadie debe mentir en su solicitud de adelanto de cita. Verificamos el contenido de las solicitudes y la persona que mienta en su solicitud no recibirá una visa y tendrá un registro permanente en nuestro archivo.

¿Un tramitador, asesor u otra tercera persona puede adelantar la cita de entrevista o garantizar aprobación de visa?

La Embajada no recomienda el uso de una tercera persona para realizar su solicitud de visa. El formulario de solicitud es muy fácil de diligenciar por sí mismo y hay un video tutorial en nuestro sitio web.



No se deje engañar con promesas de aprobación, citas adelantadas u otras trampas. Siga nuestros canales oficiales (redes sociales y sitio web) para obtener la información correcta.



¿Qué recomendaciones tiene para un solicitante de visa de turismo?

Recomendamos lo siguiente:



• Diligenciar el formulario DS-160 por sí mismo con información correcta.

• No comprar tiquetes antes de su entrevista.

• Si su pasaporte está próximo a vencer, debe renovar su pasaporte antes de solicitar la visa.

• En el momento de solicitar la cita, contestar correctamente las preguntas de clasificación que el sistema realiza para evitar demoras e inconvenientes con su solicitud.

CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS

