Registro para obtener visa de trabajo en EE. UU. inicia en marzo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció las fechas y el los trámites que deben hacer los aspirantes a la visa de trabajo H-1B. Le contamos para quién aplica este tipo de visa y los pasos que debe seguir si quiere registrar una petición

De acuerdo con el USCIS, Esta categoría de visa no inmigrante se aplica a las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado, servicios de gran mérito y aptitudes distinguidas para los proyectos de desarrollo o investigación cooperativa con el Departamento de Defensa (DOD) o como modelo de alta costura o para publicidad. Puede consultar los criterios de elegibilidad aquí.



En calidad de trabajador especializado o modelo de alta costura H-1B, se le puede admitir por un periodo de hasta tres años. Su plazo puede ser extendido, pero por lo general no puede extenderse más de seis años, aunque pudieran darse ciertas excepciones.



El registro para este tipo de visa se hace virtualmente y no tiene un costo de diez dólares por cada petición. A continuación le explicamos los pasos que debe seguir para registrar su petición:

1. Cree una cuenta en la página oficial del USCIS

Lo primero que debe hacer es seguir los pasos para crear su cuenta en www.uscis.gov. En la parte superior derecha del sitio web encontrará un botón que dice 'Registrarse'. y siga los pasos que se le indiquen para crear su cuenta.

2. Seleccione su tipo de cuenta

Luego de crear su cuenta, debe seleccionar en el sistema que usted es aspirante para la visa de trabajo H-1B y haga clic en continuar. Ojo, si usted tiene un abogado contratado para hacer el trámite, no debe hacer clic en 'completar registro'. Hable con su representante legal para que prepare el registro como se indica y le de la contraseña que le exige el sitio web.



Si usted está haciendo el proceso por su cuenta, debe dar clic en 'completar el registro'. Luego de leer los términos de la visa H-1B debe dar clic en 'comenzar' para continuar con su proceso de registro.



3. Diligencie los datos

La plataforma le solicitará tanto del beneficiario como de del empleador. Complete los datos que allí se le piden. La plataforma permite añadir módulos de información hasta de 250 beneficiarios.

4. Revise que todo esté correcto antes de enviar la solicitud

La plataforma permite revisar el registro antes de enviar la petición. Asegúrese de que todos los datos y la información que registró estén correctos. La plataforma le avisará si hace falta completar algún campo. Si todo está bien, se mostrará una alerta verde para que pueda continuar. Luego de este paso, seleccione la opción que certifica que usted leyó y está de acuerdo con los términos y condiciones del registro.



5. Realice el pago del registro

Para terminar el proceso, de completar el pago. El costo de inscripción es de 10 dólares por cada beneficiario registrado. Para hacer el pago. El formulario lo llevará a la siguiente página para que inscriba su información y medio de pago: www.pay.gov. Luego de completar este paso su registro queda oficialmente enviado.

Fechas importantes para el registro:

9 de marzo: Abre el periodo de registro H-1B al mediodía, hora de este.



25 de marzo: Cierra el periodo de registro H-1B al mediodía, hora de este.



31 de marzo: Fecha final en que USCIS planifica notificar a los aspirantes seleccionados.



1 de abril: La fecha más temprana en que se pueden presentar peticiones H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria para el año fiscal 2022.

¿Cómo conocer el estado de su solicitud?

USCIS tiene la intención de notificar a los aspirantes y sus representantes con registros seleccionados a través de sus cuentas USCIS, no más tarde del 31 de marzo de 2021. La cuenta en línea de USCIS de un aspirante mostrará uno de los siguientes cuatro estatus para cada registro:



Enviado (Submitted): El registro ha sido presentado y es elegible para selección. Si el proceso de selección inicial ha sido completado, dicho registro se mantiene elegible, a menos que sea invalidado posteriormente, para ser seleccionado en cualquier selección subsiguiente en el año fiscal en que fue presentado.

Seleccionado (Selected): Ha sido seleccionado para presentar una petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria.



No Seleccionado (Not Selected): No ha sido seleccionado – no es elegible para presentar una petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria basada en dicho registro.



Denegado (Denied): Múltiples registros fueron presentados por o a nombre del mismo aspirante para el mismo beneficiario. Si fue denegado como un registro duplicado, todos los registros presentados por o a nombre del mismo aspirante para este beneficiario para el año fiscal son inválidos.



Pago Invalidado o Rechazado: Un registro fue presentado pero el método de pago fue denegado, no aceptado, o inválido.

