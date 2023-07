Estados Unidos es uno de los territorios predilectos no solo para visitar, sino también para conseguir un empleo. Por ello, es importante conocer que al ser un trámite legal requiere de unos requisitos y un tiempo prudencial para llevar a cabo este proceso y poder acceder a sus beneficios.



Una de las alternativas que facilita esta posibilidad laboral es pertenecer al programa E-Verify, el cual es controlado directamente por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y permite a los empleadores norteamericanos elegir a sus empleados electrónicamente dentro de millones de registros en la web.



Esta aplicación verifica que quien se está postulando para el empleo cumpla de manera rigurosa con su permiso de trabajo y su licencia de operación a través del formulario denominado como I-9. Además, este formato está vigente no solo para ciudadanos estadounidenses sino también para quien no lo es.



“En el formulario, el empleado debe dar fe de su autorización de empleo. El empleado también debe presentar a su empleador documentos aceptables que evidencien su identidad y autorización de empleo. El empleador debe examinar la elegibilidad del empleo e identificar documentos que presenta el empleado a fin de determinar si los mismos tienen validez y se relacionan con la persona”, señala el portal oficial del Departamento Servicios de ciudadanía e inmigración (USCIS)



Asimismo, este Departamento mencionó que a partir del 1 de agosto del actual año se realizará la publicación revisada del formulario de verificación de permisos de trabajo, el cual tendrá una mejora en su estructura, ya que contará con una casilla de verificación, lo que quiere decir que el empleador podrá revisar los documentos requeridos de manera remota.



Recuerde que si una persona extranjera quiere trabajar en Estados Unidos debe solicitar la visa para esta denominación. La visa convencional de turismo no acoge este beneficio.



Beneficios

Según USCIS algunos de los beneficios de trabajar en Estados Unidos son:



-11 días feriados con paga concedidos anualmente.

-Hasta 13 días de licencia por enfermedad anualmente.

-Hasta 26 días de vacaciones con licencia pagada al año.

-Horarios flexibles o comprimidos podrían estar disponibles.

-Variedad de planes de salud en el país.

-Cuentas de gasto flexible para cubrir gastos de dependientes y de servicios médicos.

-Seguro de cuidado extendido disponible.

-Servicios de asesoramiento gratuito confidencial disponible 24/7 para usted y su familia.

-Referidos gratuitos para búsqueda de cuidado de niños, evaluaciones de cuidado de ancianos, planificación financiera, asistencia legal, descuentos en bienes y servicios, y más.

-Ayuda de respaldo cuando la ayuda normal a su dependiente no está disponible en un día en el que se supone que debe trabajar.

-Algunas oficinas permiten a los empleados trabajar desde otros lugares. (teletrabajo).

“Una forma común para trabajar temporalmente en Estados Unidos como no inmigrante es que un posible empleador presente una solicitud en su nombre ante USCIS. La página web Trabajadores Temporales (No Inmigrantes) describe las principales clasificaciones de trabajadores temporales no inmigrantes”, menciona USCIS.

