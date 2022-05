Cada verano, miles de estudiantes colombianos estudian en universidades alrededor de los Estados Unidos. En esta columna quisiéramos compartir información importante para los estudiantes que se preparan para sus estudios en los Estados Unidos y ayudarlos con su “tarea” sobre cómo obtener una visa de estudiante F-1 o M-1.



Esperamos que esta información aclare algunas preguntas que usted podría tener mientras inicia su solicitud de visa. Como recordatorio, por favor no compre sus tiquetes aéreos hasta que tenga la visa en su poder.

¿A qué escuelas puedo asistir y cuáles son los requisitos para calificar a una visa de estudiante?



Puede asistir a escuelas certificadas por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio. Los requisitos para la visa de estudiante varían dependiendo del tipo de programa. Todos los estudiantes deben cumplir con los siguientes criterios:



1. Diligenciar el formulario DS-160



2. Pagar las tarifas de visa y del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés)



3. Traer una foto y un pasaporte vigente a la entrevista



4. Para programas que requieren inglés, demostrar competencia en el idioma



5. Presentar en la entrevista un formulario I-20 proporcionado por su escuela



6. Demostrar que dispone de fondos suficientes para pagar el programa



7. Demostrar la intención de salir de los Estados Unidos cuando concluya el programa

¿Qué ocurre si mi formulario I-20 tiene un error?



No debe haber ningún tipo de errores en su formulario I-20, incluyendo su información biográfica o tiempo de estudio. Esto puede demorar el trámite de su solicitud. Si existe algún error en su formulario, contacte a su universidad para solicitar una corrección.



¿Puedo obtener un trabajo mientras estudio?



Los estudiantes de tiempo completo con visas F-1 no pueden trabajar fuera del campus en su primer año, pero pueden ser elegibles para trabajos en el campus dependiendo de sus circunstancias personales.



Después del primer año, los estudiantes pueden trabajar fuera del campus en entrenamiento práctico curricular (OPT, por sus siglas en inglés) o STEM OPT. El trabajo fuera del campus debe estar relacionado con su campo de estudio. Puede encontrar más información aquí.

¿Necesito contratar a alguien para que me ayude con mi solicitud? ¿Debo pagar tarifas adicionales?



Completar una solicitud de visa de estudiante es un proceso simple que no debería requerir la asistencia de ningún tercero. Para asegurarse de que la información es correcta y que los errores no afecten negativamente su solicitud, le recomendamos especialmente que complete su propia solicitud de visa.



Si decide recurrir a la ayuda de un tercero, asegúrese de revisar su solicitud de visa para comprobar su veracidad. Tenga en cuenta que las únicas dos tarifas que usted debe pagar para solicitar una visa de estudiante son la tarifa del formulario DS-160 (también conocida como tarifa MRV) y la tarifa del SEVIS.

¿Hay citas para solicitar visa ahora?



La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá está trabajando en toda su capacidad y haciendo todo lo posible para habilitar citas para estudiantes. Sin embargo, las citas siguen siendo limitadas, por lo cual recomendamos a los solicitantes que programen la entrevista de visa tan pronto como sea posible.



Programar una cita en el último minuto puede resultar en que pierda la fecha de inicio de su programa. Si la primera cita disponible es muy cerca o después de la fecha de inicio de su programa, puede solicitar un adelanto de cita en nuestro sistema de citas. Asegúrese de incluir los detalles acerca de su programa tales como el número de SEVIS, el nombre de la universidad, campo de estudio, y fecha de inicio.



Cuando programe su entrevista, tenga en cuenta que no podemos aprobar visas de estudiante si el programa comienza en más de 120 días después de su entrevista o si la fecha de inicio del programa ya pasó.

Esperamos poder ayudar a los estudiantes a comenzar sus estudios en los Estados Unidos. Consulte travel.state.gov para conocer las últimas noticias y siga a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram- y en nuestra página web.



CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS