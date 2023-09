La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió información importante para quienes pagaron su visa de no inmigrante antes del 1°. de octubre de 2022.



Estados Unidos le exige a los ciudadanos colombianos un visado para ingresar a su territorio, por lo que esta información cobra especial relevancia, dado que en Colombia el proceso de obtener una cita para iniciar el trámite puede llevar hasta dos años.

La misión diplomática comunicó a través de sus redes sociales un video para quienes hicieron el pago de su solicitud de visa antes del 1° de octubre de 2022. En el video, la embajada le extiende una invitación a los solicitantes para que verifiquen la fecha en su recibo de visa.



En los últimos años, el Departamento de Estados de los Estados Unidos extendió la validez de los pagos de visa debido a la pandemia del covid-19. Sin embargo, en este momento se está volviendo a implementar la política que estaba en vigor antes de esa emergencia sanitaria.

Los viajeros colombianos necesitan una visa si hacen escala en un aeropuerto de Estados Unidos. Foto: iStock

Así las cosas, la embajada informó que todos los recibos de pago de las tarifas de visado realizados antes del 1°. de octubre de 2022 vencerán el 30 de septiembre de este año. "No habrá extensiones de validez de la tarifa", explican desde su sitio web oficial.



Por esa razón, quienes hayan hecho el pago antes de esa fecha deben programar su cita o enviar una solicitud de exención de entrevista antes de la fecha de vencimiento del pago de la visa (es decir, antes del próximo 30 de septiembre) para evitar tener que pagar una nueva tarifa.



Según la embajada, los solicitantes que hayan programado su cita en el sistema antes de que venza el pago podrán asistir a su cita sin ningún problema, incluso si esta se programó para una fecha posterior al 30 de septiembre de 2023.



Es decir, "no es necesario que la entrevista en sí se realice antes del 30 de septiembre de 2023, pero se debe programar una cita para la entrevista en el sistema, incluso si está programada en el futuro".



La embajada advirtió que una vez el pago de su visa haya vencido, no se podrá cambiar la fecha ni la hora de la cita sin realizar un nuevo pago.



Por otro lado, tenga en cuenta que todos los pagos de solicitud de visas realizados a partir del 1°. de octubre de 2022 tienen vigencia de un año a partir de la fecha de pago.



Además, la embajada advirtió a los solicitantes que han utilizado o utilizarán las tarifas pagadas antes del 1°. de octubre de 2022 para programar una cita que no intenten cambiarlas a partir del 1°. de octubre de 2023.



"Si lo hacen, perderán tanto el horario de la cita original como el recibo de la tarifa. Para estos casos, el solicitante deberá pagar una nueva tarifa y presentar un nuevo paquete de solicitud", explica la embajada.



La invitación de la embajada entonces es a verificar la fecha de vencimiento en su recibo de pago, programar su cita a tiempo y asegurarse de estar al tanto de estas actualizaciones a través de los canales oficiales.

¡No pierdas tu pago! 🎥👇 pic.twitter.com/BLr4Tuj8PM — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 13, 2023

Recuerde, además, que el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó ciertas tarifas de solicitudes de visas de no inmigrantes. Estos aumentos de tarifas son efectivos a partir del 17 de junio de 2023.



Las tarifas de solicitud de visa son válidas durante 365 días a partir de la fecha de compra. Después de los 365 días, si el solicitante no ha programado su cita para la entrevista o no ha presentado su solicitud para solicitar una visa de no inmigrante para Estados Unidos, la tarifa se vencerá y el solicitante perderá el derecho a usar la tarifa para una solicitud de visa.

REDACCIÓN INTERNACIONAL