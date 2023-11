Visa de Estados Unidos: el detalle que debe tener el pasaporte al tramitarla

Al momento de tramitar la visa, hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Dado que es un proceso con ciertos requisitos y que implica algo muy importante para los solicitantes, todos buscan estar atentos al detalle y que no falte nada de lo necesario. En ese contexto, muchos pueden pasar por alto un detalle relacionado con la fecha de vencimiento de pasaporte y la distancia que debe tener con el viaje previsto.

De acuerdo a lo que establece el sitio web oficial del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), hay una serie de documentos que son vitales. Luego de presentar el formulario correspondiente al tipo de visa solicitada y llegar a la etapa de la entrevista, se deben presentar varios papeles.

La fecha de vencimiento del pasaporte: un detalle clave en el trámite de la visa para Estados Unidos

Según consta en el mencionado sitio del DOS, el pasaporte no solamente debe estar al día, sino que la fecha de vencimiento debe ser al menos seis meses posterior a la fecha prevista para el ingreso del interesado a EE. UU. En caso de que no se cumpla con este requisito, la solicitud no podrá avanzar.

Los documentarios necesarios del trámite de la visa para Estados Unidos

Además de lo mencionado sobre el pasaporte y la fecha de vencimiento, el DOS también aclara sobre el resto de los papeles que deben ser presentados en la instancia de la entrevista para que todo avance de manera correcta. Concretamente, estos son: la notificación de cita, dos fotografías por cada solicitante (si hay más de uno en caso de que se trate de un grupo familiar o pareja), la página de confirmación del formulario DS-260 y documentación de apoyo, con original y copia, de todo lo que haya sido presentado anteriormente en el proceso.

Hay que revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de tramitar la visa de Estados Unidos Foto: iStock

En esa misma línea, también se remarca que los documentos en otro idioma deben contar con traducción al inglés, la cual debe ser presentada de forma presencial en caso de no haberla cargado anteriormente. Lo mismo ocurre con las cuotas pendientes de la visa, que pueden ser abonadas en el momento.