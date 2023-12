Lo que debe saber de las 20.000 visas de trabajo que Estados Unidos dará a colombianos

Hace algunos días se conoció que Colombia fue incluida en una asignación anual especial de 20.000 visas de trabajo temporales H-2B, lo que permitirá a connacionales solicitar legalmente trabajo en los Estados Unidos.

En una publicación, la Embajada de Estados Unidos enfatizó que "esta asignación representa el compromiso de la Administración Biden-Harris de ampliar las vías legales como alternativa a las peligrosas rutas migratorias irregulares".



Puede leer: El 'secretico' para aumentar los chances de obtener la visa a EE. UU., según experto

Lo que debe saber de las nuevas visas para colombianos

Facebook Twitter Linkedin

Visa Estados Unidos Foto: iStock

- El primer punto a considerar es que de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, los programas de visas H-2A y H-2B permiten a los empleadores estadounidenses traer ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos para ocupar empleos agrícolas y no agrícolas temporales, respectivamente.



- La embajada detalló que para solicitar una visa H2B, un empleador estadounidense debe presentar primero una petición en su nombre", y esto figura como complemento de la entidad.



- Si está interesado, debe tener el pasaporte vigente y el patrocinio de una empresa en el país norteamericano. Lo que quiere decir que la compañía debe gestionar la solicitud de certificación del empleo.



Más noticias: ¿Qué es la ‘carga pública’ y por qué pueden negarle la visa o green card por eso?



- Otro punto que debe cumplir el empleador es demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén aptos, dispuestos, cualificados y disponibles para hacer el trabajo temporal.



- Incluso, es necesario aclarar que emplear trabajadores H-2A no afectará negativamente los salarios y las condiciones de trabajo de los estadounidenses empleados de manera similar.



- Al igual que con la visa H-A2, el trabajador podrá tener una estadía de máximo 3 años, de conformidad con el Gobierno estadounidense.



Lea también: Abogados darán asesoría gratuita sobre visas e inversiones en EE. UU.

Países elegidos para visas de trabajo H-2A y H-2B:

Andorra, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, República de Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, España, entre otros.

Sin embargo, esta lista de países se actualiza anualmente, por lo que en el 2024 puede ser modificada.

También puede leer: