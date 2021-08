¿Un agente de viajes puede conseguirme una visa de EE. UU. más rápido?

No se necesita ayuda para diligenciar su solicitud de visa no inmigrante. Recuerde el lema de la Embajada de Estados Unidos: tu visa, tu trámite.

Tenga cuidado con los tramitadores o agentes de visas que le cobran por ayudar a diligenciar su solicitud de visa de no inmigrante de Estados Unidos. No necesita estos servicios. Haga todo lo posible y utilice su entrevista para explicar lo que no pudo incluir en el formulario DS-160. Completar el DS-160 en línea es fácil y no requiere la ayuda de un tercero. Simplemente ingrese a este enlace https://ceac.state.gov/genniv



Muchas personas solicitan la visa de turista (B1/B2), pero hay más de 20 clases de visas de no inmigrante, incluidas visas de estudiante, trabajo, intercambio y de inversionista. Aunque puede sonar complicado, si conoce su propósito de viaje, puede escoger de forma fácil y correcta la visa que se ajuste a su necesidad de viaje. Puede encontrar más información en nuestro sitio web.



Para conocer información específica sobre cómo solicitar la visa (documentos necesarios, tarifa de visa, programar una cita y servicios de entrega) por favor visite https://ais.usvisa-info.com/en-CO/niv/information/niv



Si usa los servicios de un tramitador de visas o agente de viaje, debe incluir la información de quién le asistió en su solicitud o podría ser motivo de rechazo o revocación de la visa. Proteja su información personal del robo de identidad al diligenciar la solicitud usted mismo. La información que se encuentra fuera de sitios web oficiales puede ser inexacta o estar desactualizada.



Proteja su información personal, por favor. No comparta detalles de identificación importantes con nadie. Toda la información oficial sobre el proceso de visa y los costos puede ser encontrada en los sitios web del gobierno de Estados Unidos. Cualquier información que se encuentre fuera de los sitios web del gobierno de Estados Unidos no ha sido revisada y puede contener información falsa.



La protección de su información personal es importante. Desafortunadamente, hay personas que intentarán aprovechar el proceso de visa para recopilar su información o estafarle. Lea la Advertencia de fraude del gobierno de Estados Unidos.



Como siempre, siga a la Embajada en redes sociales – Facebook, Twitter e Instagram - y en nuestro sitio web para conocer cualquier novedad.

