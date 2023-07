Con la promesa del dinero fácil o actuando bajo el temor de poner los ahorros de su vida en una inversión segura en el exterior, muchos colombianos en Estados Unidos, especialmente en el área de la Florida, están cayendo en manos de estafadores o invirtiendo en negocios que desconocen y por los que terminan perdiéndolo todo.



Eso le contaron a este diario reconocidos miembros de la comunidad en estas zonas y abogados que están recibiendo decenas de clientes que cayeron por estos cantos de sirena y ahora están tratando de recuperar su dinero a través de costosas demandas.



Ese es el caso de Fabio Andrade, un colombiano radicado en la zona de Miami desde hace décadas y que fundó en el 2002 el Centro Comunitario de las Américas para ayudar a los colombianos que llegaban a la Florida huyendo del conflicto armado al comienzo del milenio. Desde entonces, dice Andrade, han asesorado a más de 15.000 personas y se han convertido en un referente para los recién llegados.



“Ese primer éxodo que vimos es distinto al que estamos presenciando ahora. Era gente que se quería establecer en la Florida y los asesorábamos a través de talleres sobre las oportunidades que existían y el camino que debían seguir para poder validar sus carreras en EE. UU., que es complicado pues prácticamente toca volver a estudiar. La migración de ahora es diferente. Son en su mayoría personas que están asustadas por las reformas que viene proponiendo el gobierno del presidente Gustavo Petro y quieren invertir en Estados Unidos o sacar una visa de inversionista, por ejemplo, con la compra de una propiedad. Pero, lo que estamos oyendo en nuestros talleres es que los engañan, los asesoran mal o les prometen cosas que no son realistas”, dice Andrade.



Muchos, asegura el director de este Centro, les venden la idea de que si invierten plata en un negocio o compran propiedad raíz pueden sacar la visa de inversionista. Pero se trata de un proceso costoso que de entrada puede valer más de 10.000 dólares y muchas veces es rechazado por las autoridades migratorias. Especialmente cuando los connacionales contratan abogados que no tienen experiencia en temas migratorios pero se hacen pasar como tal.



Así mismo no les aclaran que para sostener la visa, si les sale, deben mantener las inversiones y pagar otros 10.000 dólares para renovarlas cada dos años. Eso sumado a que esta figura no cobija la residencia de sus hijos una vez cumplen los 18 años.



El tema no es que no se pueda invertir. Acá hay muchas oportunidades maravillosas para hacer negocios. Pero lo que hay que saber es que así como hay gente honesta hay gente mala. FACEBOOK

Otra modalidad de estafa contempla la oferta de personas que les aseguran a colombianos poder hacer parte de la Cámara de Comercio o contar con una LLC (Limited Liability Company) -figura para constituir una empresa-. “Pero resulta que acá en EE. UU, a diferencia de Colombia, cualquiera puede comprar una membresía a la Cámara o montar una LLC por alrededor de 150 dólares. Y eso no es garantía de nada”, añade este activista.



Paola Vergara, otra colombiana abogada de la firma Cohen Legal Group, le contó a este diario que de un tiempo para acá ha comenzado a recibir decenas de llamadas de colombianos que se metieron en un negocio en Estados Unidos donde les incumplieron o terminó siendo un globo.



Según Vergara, su empresa le ha hecho seguimiento a por lo menos 15 casos de los cuales solo pudieron tomar dos que se veían viables, pues en los otros no existía documentación necesaria para avanzar o no eran posibles económicamente dado los altos costos de los abogados. Y aunque los dos casos van por buen camino, ni siquiera es claro que les paguen lo que se les debe pues el demandado se puede declarar en bancarrota en caso de perder.

Los colombianos, por su parte, sí tendrán que pagar los 30.000 dólares que se van en el costo del litigio.



Vergara dice que se están presentando muchos casos de compra de franquicias o negocios turn key (que ya están andando o listos para arrancar) y que luego terminan en nada porque no tenían licencias para operar o les tramitaron las licencias equivocadas.



Para la abogada, uno de los sectores que más le preocupa es el inmobiliario o de construcción dado que es una inversión en otro país que requiere de un monitoreo constante y que no se puede hacer de manera adecuada viviendo en Colombia. Vergara sostiene que muchos de sus clientes “cayeron” en foros que se hacen en hoteles colombianos para promover negocios inmobiliarios en Estados Unidos.



“El tema no es que no se pueda invertir. Acá hay muchas oportunidades maravillosas para hacer negocios. Pero lo que hay que saber es que así como hay gente honesta hay gente mala. No se puede creer que en EE. UU. van a la segura. Como todo sistema, tiene sus propias reglas y unos costos financieros que hay que conocer antes de considerar una inversión”, afirma Vergara.



Tanto Andrade como está abogada insisten que la clave es asesorarse muy bien, incluso con una doble asesoría, antes de tomar una decisión y hacer una revisión exhaustiva del negocio y de quienes están detrás.



“Tienen que tener el mismo rigor y la misma cautela que como cuando hacen un negocio en Colombia. Uno no le entrega 100.000 dólares a nadie que acaba de conocer en un bus”, afirma la abogada.



Tan dramática es la situación que hace poco Vergara decidió escribir una carta para repartir entre clientes y otros interesados que tituló: Carta al Inversionista Motivado. En ella dice que si bien sus intenciones no son políticas, los cambios que se vienen presentado en países de la región han desatado interés por invertir en Estados Unidos.



“Puedo dar fe del aumento de llamadas por parte de inversionistas sudamericanos indagando por formas de inversión y sobre todo por oportunidades que combinen inversión y posibilidades de visas. Ese es precisamente el problema. Sin ser analista política y solo midiendo el aumento de las consultas, puedo inferir que como se dice en Colombia, en Sudamérica hay un río revuelto. Existen preguntas e incertidumbres porque grandes grupos de personas están pensando en emigrar”, arranca diciendo la abogada.



Luego añade que si bien es un foco de oportunidades, Estados Unidos “no es el paraíso terrenal y no está habitado únicamente por personas de bien”. “Aquí, como en todo sitio, hay gente buena y gente deshonesta. El sistema es bueno, pero no es perfecto. Y hay trampas por montón”.



La experta ofrece varias recomendaciones. Lo primero -dice- es que tengan los ojos muy abiertos “como si estuvieran haciendo negocios en sus países”. No crean que aquí las leyes funcionan mejor y no se fíen en el sistema. No giren dinero hasta no consultar con un abogado y un contador. Y, sobre todo, certifiquen que los profesionales que los asisten tienen sus negocios y sus licencias acreditadas. Sean cautos. Jamás se sientan avergonzados por no entender el idioma y si es necesario pidan un traductor. El que quiera su dinero que se afane en hacerse entender. Es clave que formulen todas sus preguntas.



Además, insiste en que es clave entrar en las páginas web de cada estado -que son quienes regulan las licencias- para buscar las entidades comerciales con las que piensan empezar hacer negocios. Si les están vendiendo franquicias, Vergara recalca que hay que exigir todos los “disclosures” (informes) y buscar que la franquicia esté registrada con el estado.



Les sugiere, también, pagarle a un contador autorizado una consulta para que revise si los documentos de la franquicia son coherentes en su contabilidad.



Tienen que tener el mismo rigor y la misma cautela que como cuando hacen un negocio en Colombia. Uno no le entrega 100.000 dólares a nadie que acaba de conocer en un bus. FACEBOOK

“Dado que en la Florida todas las entidades comerciales deben tener un agente registrado con una dirección, busquen la entidad comercial y revisen el agente registrado. Copien la dirección y péguenla en Google maps. Miren las imágenes del satélite para constatar que el sitio sí sea comercial y, si no lo es, soliciten una explicación al profesional”, recalca la profesional al señalar que si bien muchas personas trabajan desde sus casas, siempre es mejor aclarar.



“El agente registrado es el sitio donde se da notificación de una demanda llegado el caso, así que puede ser el único contacto que se tenga si las cosas salen mal. De modo que si la explicación no les convence busquen otro profesional. Escuchen su instinto. Si es muy bueno para creer, probablemente, sería mejor dudar. En ningún sitio del mundo hay un negocio que dé ganancias instantáneas”, anota la abogada.



Por último, ofrece una serie de recursos para verificar la trayectoria e identidad de las personas o entidades comerciales con las que se piensa hacer negocios.



Principalmente, en sunbiz.org que es el motor de búsqueda oficial del estado de la Florida donde están registradas las entidades comerciales, sus agentes, al igual que las licencias de todos los profesionales.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

