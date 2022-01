Si está pensando en visitar los Estados Unidos, de seguro le será necesario tramitar la visa, ya sea por renovación o primera vez.



Este proceso puede llegar a necesitar de bastante tiempo, así que, si el viaje a EE. UU. está en sus planes, es aconsejable que comience con el trámite desde ya, teniendo en cuenta que, en algunos casos, están dando agendamiento de citas hasta 2023.

Los retrasos se deben a que varios servicios están limitados debido a la pandemia por covid-19. Sin embargo, están dando prioridad a las categorías de visas esenciales: como las visas de estudiante (F and M), de intercambio (J) y empleo y la de visitante (B) para viajes de emergencia o urgentes, según indica la Embajada de EE. UU. en Colombia.



Hasta el momento, el Gobierno ha mantenido las mismas tarifas de 2021. Debe tener en cuenta que, antes de iniciar su proceso, debe saber qué tipo de visa necesita y si su estadía será de no migrante o inmigrante. Esto lo puede consultar en el sitio oficial de la Embajada.



El precio visa de visitante o de no inmigrante sin petición, ya sea para hacer negocios, turismo, la combinación de ambas o necesite transitar por el país, cuesta 160 dólares, lo que equivale a 645 mil pesos al cambio de hoy.



Esa misma tarifa aplica para estudiantes, médicos, periodistas o visitantes de intercambio.

La visa más general,la de visitante, cuesta 160 dólares. Foto: iStock

Por otra parte, la categorías de visa basadas en peticiones, en donde aplican trabajadores temporales, personas transferidas dentro de la empresa, atletas, artistas y trabajadores religiosos tiene un precio de 190 dólares, lo equivalente a 766 mil pesos colombianos.



Finalmente, la visa de categoría de prometido o cónyuge de un ciudadano estadounidense tiene un valor de 265 dólares, 1’ 068. 000 pesos.



Recuerde que el precio que da el Departamento de Estado de los EE. UU. es en dólares, por lo tanto, el costo en pesos colombianos varía dependiendo del precio del dólar.

