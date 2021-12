La visa es una autorización otorgada para el ingreso a un país. De hecho, este documento indica el tiempo de estancia autorizada y la fecha para abandonar el territorio.



Es importante resaltar que los permisos, los papeles y los documentos tienen bastante peso legal, especialmente si se trata de Estados Unidos.

Por lo tanto, lo recomendable es que, si tiene una visa de turismo, cumpla con los requerimientos establecidos y evite, a toda costa, quebrantarlos.



La fecha de regreso y las consecuencias de quedarse ilegal

La fecha para abandonar el país la puede encontrar en la esquina inferior derecha de su Formulario I-94.

Esta es obligatoria a no ser que usted realice el proceso correspondiente para extender la estadía.



El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) recomienda hacer este trámite 45 días antes de que llegue su fecha límite para estar en Estados Unidos.



Según portales especializados, el estar así sea un día más en el país, inmediatamente, lo convierte en indocumentado.



Así que las autoridades de inmigración deben entrar en acción y si usted es encontrado, lo más probable es que sea expulsado del territorio estadounidense y, por consiguiente, le prohíban regresar.

¿Cómo es el trámite?

Según el USCIS, usted debe presentar ante esta entidad el documento “I-539, Solicitud de Extensión o Cambio de Estatus de No Inmigrante”.



El formulario puede enviarlo por correo, presentarla en papel o en línea usando la plataforma USCIS ELIS.

Tenga en cuenta que uno de los requisitos fundamentales para realizar este trámite es que su pasaporte debe ser válido durante el tiempo que esté en Estados Unidos.



Otro punto importante para resaltar es que usted debe recibir el certificado que valida la extensión de su estadía antes de que se venza la que tiene en el momento.

¿Cómo saber si la solicitud fue aceptada?

Cuando realiza la presentación de forma electrónica, debe tener en cuenta que esta se deriva de un Centro de Servicio.



Según el citado portal, “en el caso de las solicitudes electrónicas, es importante revisar su recibo de presentación y asegurarse de apuntar el lugar de recepción”.



Por otro lado, cuando la presentación se hace en papel y la envía a la entidad. El USCIS le remite un recibo con el que puede rastrear el estado de la solicitud en la página web.



Por último, si usted envió el formulario usando la plataforma USCIS ELIS, lo único que debe hacer es ingresar a la cuenta que registró para subir el formulario y revisar constantemente si ha tenido respuesta.

¿Cuándo puede o no solicitar extender su estadía?

Tenga en cuenta que no todos pueden realizar la solicitud. Según el USCIS, usted puede hacer el trámite si “fue admitido legalmente en Estados Unidos con una visa de no inmigrante, su estatus de visa de no inmigrante sigue siendo válido, no ha cometido ningún delito que lo haga inelegible para una visa, no ha violado las condiciones de su admisión y su pasaporte es válido y seguirá siendo válido durante el tiempo de su estancia”.

Por el contrario, si usted fue admitido en el país con las siguientes categorías no puede enviar la solicitud.



“Programa de Exención de Visa, miembro de tripulación (visa de no inmigrante D), en tránsito a través de Estados Unidos (visa de no inmigrante C), en tránsito por Estados Unidos sin visa (TWOV), prometido(a) de un ciudadano estadounidense o dependiente de un(a) prometido(a) (visa de no inmigrante K) e informante (y familiares acompañantes) sobre terrorismo o crimen organizado (visa de no inmigrante S)”, publico la entidad.

