Canadá: errores comunes por los que le pueden negar la solicitud de visa

Canadá es un destino que cada vez se vuelve más atractivo para estudiantes y turistas. Es más, cuenta con calidad de enseñanza, diversidad cultural y seguridad, según el reporte de varios portales especializados.



Sin embargo, las personas que desean viajar a territorio canadiense, sea cual sea su motivo, deben expedir la visa.

Esta autorización le evitará problemas con las autoridades migratorias. Además, será otorgada para que usted transite con tranquilidad en el territorio. Por esto, su expedición tiende a ser complicada.



Aquí le contamos cuáles son los errores comunes que causan el rechazo o la negación de la visa y, en su defecto, el no poder entrar a Canadá.



(Le puede interesar: Estos son los perfiles laborales más buscados en el extranjero).

Información incompleta o falsa

No deje espacios vacíos Foto: iStock

Para realizar el trámite, usted deberá llenar unas planillas oficiales con su información. Existen personas que no la diligencian completa y esto hace que se empiecen a generar dudas con respecto a las razones de su viaje.



El portal ‘Canvisas’ asegura que “es muy importante no dejar secciones en blanco que abran la posibilidad a las autoridades migratorias de realizar interpretaciones negativas de las reales intenciones que se tienen al viajar”.



Lo recomendable es llenar la información completa y asegurarse que entre los campos diligenciados no exista ningún tipo de incoherencia o engaño.

Llenar el documento equivocado

Llene la plantilla adecuada. Foto: iStock

El segundo error puede parecer muy obvio, pero les ha quitado la posibilidad a varias personas de viajar a Canadá.



Este se trata de la aplicación errónea. Como se mencionó anteriormente existen unas plantillas oficiales para el conocimiento de la información del solicitante.



(Siga leyendo: ¿Cómo encontrar ofertas laborales en Canadá?).



Sin embargo, estos documentos están relacionados directamente con el tipo de visa que usted va expedir o si se encuentra dentro o fuera de Canadá.



Es decir, cada plantilla es diferente. Por lo que, es importante asegurarse que, si usted va a ir como estudiante, llene el formulario correspondiente.

No presentar la carta de Exposición de Motivos

Explique con detalle las motivaciones. Foto: iStock

La carta es otro requisito fundamental para sacar la visa. En ella usted expone las razones por las cuales quiere viajar a Canadá.



Este documento debe ser escrito en inglés o francés, los idiomas oficiales del país. Tenga en cuenta que esto no es opcional.



Podría obtener una respuesta negativa por no enviar esta misiva.

Incumplir con la prueba económica

Las autoridades revisarán a detalle sus ingresos. Foto: iStock

Como en la mayoría de los procesos de migración, el soporte de su estado financiero es uno de los más importantes.



“El documento presenta los estados de cuenta bancaria líquidos y disponibles del solicitante”, según el portal ‘Canvisas’.



(Lea también: ¡Pilas!: así puede conseguir trabajo en Canadá desde Colombia).



Este requisito es obligatorio tanto para el que se encuentra dentro y quiere extender su estadía, como para quien está por fuera y quiere ingresar.



Si usted es un estudiante deberá poner el informe de ingresos de un familiar cercano que certifique que puede proporcionarle los recursos necesarios para mantenerse en el territorio.



Por último, tenga en cuenta que el gobierno canadiense verifica cómo son conseguidos los fondos que actualmente tiene en su cuenta.



Es importante aclarar que su tiempo en el país debe ser proporcional a su estado financiero. Es decir, entre más tiempo se quede mayor dinero debe tener y, en algunos casos, es investigada la situación financiera del anfitrión en Canadá.

Seguridad e ilegalidad

Recuerde que su historial viajero habla por si solo. Foto: iStock

Este punto se refiere a su comportamiento como ciudadano y si es el caso como viajero.



Es importante resaltar que si usted es considerada una persona que afecte la seguridad del país, no será aceptado para ingresar.



Si usted ha estado ilegalmente en cualquier otro país o le ha sido negada la visa en varias oportunidades es probable que le rechacen la solicitud.

