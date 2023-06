La visa de turismo a Estados Unidos tiene una vigencia de 10 años. Esta permite a las personas extranjeras, tal y como su nombre lo indica, realizar turismo, asistir a conferencias o también a reuniones de negocios en territorio estadounidense. Todo de manera temporal.

(Lea también: Las principales razones por las que se rechaza la visa americana).

De acuerdo con USCIS, la agencia gubernamental que supervisa la inmigración legal a Estados Unidos, el periodo de permanencia varía dependiendo del tipo de clasificación de no migrante del viajero.

Una vez la persona ha sido admitida en Estados Unidos, el funcionario de Gobierno le entrega un formulario I-94W, en el que reposa el tiempo que puede permanecer legalmente en el país norteamericano. Si una persona excede el periodo permitido, puede tener serias consecuencias legales.



"Permanecer más allá del período de tiempo autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional y fuera del estatus en los Estados Unidos es una violación de las leyes de inmigración de los EE. UU. y puede hacer que no sea elegible para una visa en el futuro para viajar de regreso”, detalla el Departamento de Estado de EE.UU.



Según la agencia federal, permanecer más tiempo del establecido implica una pérdida del estatus migratorio, por lo que la persona puede ser deportada por las autoridades, sin dejar a un lado que complica cualquier trámite de inmigración futuro.

(Siga leyendo: Más de $ 7.500 millones al año pierden los colombianos en solicitudes de visas negadas).

Entre las consecuencias que puede traer esta violación de las leyes migratorias se encuentra la anulación automática de la visa y una prohibición de entrada al país que puede ser de tres años o 10, dependiendo del tiempo de permanencia ilegal.

Facebook Twitter Linkedin

Visa a Estados Unidos. Foto: iStock

Requisitos para extender su estadía en Estados Unidos

Extender su estadía en Estados Unidos sí es posible, de acuerdo con USCIS, pero habrá que cumplir con una serie de requisitos.

1. Haber sido admitido legalmente en los Estados Unidos como no

inmigrante.

2. No haber cometido ninguna acción que le prive del derecho de recibir beneficios migratorios.

3. No esconder otro motivo que requiera que usted salga de los Estados Unidos antes de poder prorrogar su estatus.

(De interés: 'Visas de oro': estos son los países más seguros para obtener residencia o ciudadanía).

"Puede presentar su solicitud para prorrogar su estadía por correo o electrónicamente (e-filing) o puede hacerlo en línea usando USCIS ELIS para una prórroga de su estadía antes de la fecha de vencimiento en su Formulario I-94", detalla la agencia gubernamental.

Gobierno le planteará a Estados Unidos eliminar requisito de visa a colombianos

Más noticias en EL TIEMPO

Tiroteo en Colorado, EE. UU., deja al menos 10 heridos

La inflación de Estados Unidos sigue disminuyendo: llegó al 4 % en mayo

En vivo: Donald Trump comparece ante juez en Miami en caso de documentos clasificados

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO