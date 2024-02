Excónsul de EE.UU. revela errores más comunes al sacar la visa: lo que no debe hacer

A diario, cientos de personas se deciden a solicitar la visa para viajar a Estados Unidos e inician un trámite que en muchos casos es dispendioso. A muchos les terminan negando la visa en la ventanilla de la Embajada, sin tener razón concreta de qué pudo salir mal.



Diego Arias, un colombiano que es excónsul de la Embajada en Estados Unidos y fue jefe de visas, le contó a EL TIEMPO algunos situaciones que ocurren durante la solicitud y contó cuáles son los mitos y verdades detrás del proceso.



En unos 100 países del mundo les solicitan visa a los turistas u hombres de negocios que buscan ingresas a las respectivas naciones. En Colombia, por ejemplo, de acuerdo con los datos de la Cancillería, se aprueban más del 90 por ciento de solicitudes de 'visas tipo R', que permite la permanencia en el país,



Sin embargo, para el caso de los colombianos que buscan migrar a otros países, estas solicitudes de visa en algunos casos resulta difícil. Según el excónsul Arias, esto obedece al historial de migración masivo que han tenido los latinos en los últimos 30 años.

Lo primero que ve un cónsul en la entrevista

Arias explicó que cuando un cónsul de cualquier embajada le está realizando una entrevista a un colombiano, las primeras impresiones están direccionadas a revisar si la persona va a ‘emigrar’ a Estados Unidos definitivamente.



Teniendo en cuenta que es común que los colombianos decidan quedarse en ese país transcurrido el tiempo legal o de permiso que establece la visa.



Trámite de visa de turista para niños. Foto: iStock

Decisiones que están en juego durante una entrevista para solicitar la visa



Para el año 2023, unos 16.000 migrantes colombianos han cruzado el Tapón del Darién con destino a Estados Unidos, según Migration Policy Institute (MPI). Esto representa un aumento del 214 por ciento de los millones de inmigrantes en este país en general.



Teniendo en cuenta el alto índice de colombianos que migran de manera irregular y quienes se quedan en ese país tras pasar su tiempo permitido, las autoridades migratorias analizan estos contextos para los nuevos solicitantes y, con dichos historiales, los colombianos tendrían una desventaja.



Según Arias, mucho cónsules se basan en la ‘probabilidad matemática’ para otorgar una visa. Esto significa que todo el tiempo están evaluando variables.



En el momento cuando un “cónsul está en la entrevista se pregunta si la persona que está al frente tiene los suficientes lazos socioeconómicos y, sobre todo, socioculturales”.



Los cónsules no tienen mucho tiempo para tomar la decisión y por medio de preguntas puntuales determinan, de manera rápida y algunas veces injustas, la aprobación o el rechazo de este documento que le permite entrar y salir legalmente.



¿Qué estudia sobre usted un cónsul?

Visa AMP Foto: iStock

Una de las preguntas giró en torno a ¿por qué a los colombianos les niegan la visa más que a otros latinoamericanos?



Arias comentó que “una persona que no gane tanto dinero, pero los factores socioculturales se evidencian con fuerza, como lo son sus estudios, su profesión, su trabajo, es decir, en general sus lazos de vida, puede aplicar a la visa”.



“No solo se tienen en cuenta los ingresos económicos”, siendo uno de los factores más importantes para tomar esta decisión.



En palabras del excónsul “no siempre la persona que gane más dinero tiene la visa en sus manos”. De hecho, cita un ejemplo: “Si usted trabaja como bartender en Colombia y gana buen dinero, seguramente el cónsul sabe que en Estados Unidos también será bartender y también ganará muy buen dinero”.



“Pero, por el contrario, si usted es periodista, trabaja en un medio de comunicación, actualmente se encuentra realizando otros estudios, y se identifica la pertinencia y el interés por lo que hace, seguramente le darán la visa, porque a primer impacto usted está probando que está socialmente conectado a su país”, expresó Arias.



Entonces, se puede decir que si usted ha logrado tener buenos trabajos y se ha preparado académicamente, la visa casi es suya.



Algunos cónsules no saben qué es la cultura del migrante

Politico, un periódico norteamericano, publicó la noticia- Foto: iStock

Según la Cancillería de Colombia, una persona puede ser cónsul si su carrera universitaria y estudios están direccionados con el ‘idioma de uso diplomático’. Sin embargo, Arias sustentó la importancia de que una persona que esté encargada de esta labor debe saber cómo es la cultura, los comportamientos y las actitudes de las personas que emigran.



Arias justificó su idea reconociendo que él es colombiano, por tanto, proviene de una cultura migrante, entonces a lo largo de su vida ha podido entender cómo funcionan ambas conductas, tanto colombianas como estadounidenses.



Asimismo, tuvo la oportunidad de entrevistar a personas de Colombia y lo primero que pensaba era: “Yo no veo a este sujeto dejando atrás un buen trabajo para venir a Estados Unidos a trabajar como trabaja una persona indocumentada”.



Sin embargo, explicó que existe otra realidad, la cual corresponde a que hay cónsules que nunca en su vida han interactuado con un migrante, entonces creen que todas las personas estarían dispuestas a dejar sus vidas por irse a trabajar en el exterior.



Argumentó que es en ese preciso momento cuando usted debe estar más interesado por demostrar sus lazos culturales, sociales y económicos para que así el cónsul base su decisión en ello.

Pilas con los antecedentes judiciales

Otro punto importante es que las personas que estén interesadas en iniciar con el proceso ya mencionado, deben saber que le van a revisar sus antecedentes penales.



“Siempre buscan si la persona ha tenido problemas con la justicia. Por esto, es necesario que tengan claro que si ha tenido asuntos negativos legales, las probabilidades de que le nieguen la visa son altas”, manifestó Arias.

Mitos sobre la visa. Foto: iStock.

¿Es importante el nivel de inglés?



Uno de los mitos más comunes es pensar que a usted le van a negar la visa americana porque no tiene un nivel alto de inglés.



En conformidad con lo que explicó Arias, los cónsules deben dominar el español a un 80 por ciento; por ejemplo, si se trata de un colombiano que desea ir a Estados Unidos.



“No es ‘camisa de fuerza’ que usted hable inglés al 100 por ciento y mucho menos si está solicitando una visa de turista”, dijo.



En algunos casos, cuando se requiere una visa de trabajo o estudiantil, suelen pedir un nivel un poco más avanzado. Sin embargo, no olvide que un cónsul no puede basar la decisión de negarle la visa si usted no domina el inglés.

¿Hasta qué punto la actitud de las personas influyen durante la entrevista?



Hay actitudes de las personas que suelen dañar la aprobación de la visa. Esto sucede cuando el entrevistado no deja hablar, está molesto o sencillamente no conecta lo que dice con los documentos que estaría presentado.



Por este motivo, Arias recomienda que es importante que “usted colabore con las preguntas sin arrogancia, pues esto se podría convertir en un muro para no compartir la información”.



Teniendo en cuenta lo anterior, en los casos cuando usted habla de más o interrumpe al cónsul podría estar "frustrando a una persona que está bajo mucho estrés y seguramente le negará la oportunidad”, dijo Arias.



Como dato curioso, contó Arias, si el cónsul le solicita los papeles es porque están pasando dos cosas: la primera es que no le han negado la visa y quiere corroborar la información que usted previamente ha dicho.



La segunda es que le interesó algún dato, quiere probar la información y centrar la entrevista desde ese ángulo.

Consejos para solicitar la visa americana



Visa Estados Unidos Foto: iStock

Según Arias, estos son algunos consejos que usted puede seguir si desea iniciar el proceso para solicitar un documento de visado en cualquier parte del mundo.



- Opte por decir siempre la verdad.



- Asegúrese de probar con certificados o documentos reales sus estudios, sus empleos y sus ingresos.



- Cuando llegue a la entrevista no le entregue a su entrevistador todos los papeles, ya que esto suele ser estresante para el cónsul.



- No hable más de la cuenta y esté atento a las preguntas que el cónsul le estará realizando.



- Tampoco enrede sus respuestas, es decir, deje claro las intenciones de su viaje. De tal forma que sus argumentos deben ser claros y reales.



Para finalizar, Arias expresó que una persona que tiene la visa, en especial la americana, se abre las puertas en el mundo, pues comentó que cuando fue diplomático tuvo amigos, “también diplomáticos de otros países, que basaban sus decisiones en si las personas tenían la visa estadounidense, pues esto les generaba confianza, y da una capa adicional al solicitante”.



REDACCIÓN ÚLITMAS NOTICIAS

