La Embajada de Estados Unidos, a través de una trasmisión en sus redes sociales, anunció que superaron las fallas en su página web, lo que había dificultado la asignación de citas para el trámite de las visas.

"Tuvimos unos problemas técnicos con nuestro sistema de citas, sin embargo, estamos felices de anunciar que hemos resuelto los problemas y todos los que califican para el proceso de visa sin entrevista ya pueden pedir una cita para dejar su pasaporte con nosotros para procesar el pedido", explicó el Vice Cónsul, Aaron.

Así las cosas, los menores de 14 años, los mayores de 79 y quienes necesiten renovar su visa aún vigente o que se haya vencido en los últimos 48 meses podrán solicitar su visa sin entrevista, únicamente dejando sus documentos en la Embajada.



Sin embargo, según el Vice Cónsul: "En este momento estamos procesando visas sin entrevistas para casi todas las clases de visa, incluyendo las visas B1 y B2, la que es para turismo y viaje de negocios a los EE. UU.". Los interesados solo deben estar pendientes del portal de la Embajada.

Hay citas disponibles para visas B1 y B2 en dos años. Foto: iStock

En caso de renovación, el vice Cónsul explicó que es el mismo proceso para solicitar cualquier visa, "es decir, nada más tienes que ir a la página web, el sistema te hará unas preguntas y te dirá si calificas para el proceso sin entrevista".



Si califica para el proceso sin entrevista, tan pronto usted entrega los papeles, tendrá que esperar de tres a cuatro meses para la entrega de su visa. Pero, el vice Cónsul aseguró que están trabajando para que el trámite demore solo tres semanas.



Por otro lado, respecto a la asignación de citas para entrevistas de visa B1 y B2, el miembro de la Embajada explicó que el tiempo de espera es de dos años. "A veces hay citas disponibles y yo creo que las personas que están pendientes de citas deberían chequear en nuestra página para saber si hemos incluido más citas", expresó.



Y añadió que el hecho de que usted ya tenga una citación asignada, no significa que no pueda revisar constantemente la página web, pues el hacerlo no le va a cancelar la cita vigente.



En cuanto a las visas de estudiantes, intercambios o visas de trabajo, hay disponibilidad de citas para dentro de un mes. Sin embargo, si usted presenta una situación especial para lo que requiere viajar al país norteamericano de urgencia, existen citas prioritarias.



"Hemos hecho unas citas prioritarias para los que tienen emergencias", por ejemplo, para tratamiento médico, calamidad doméstica o un familiar con un estado de salud complicado, explicó Aaron.



Si usted va a tramitar su cita por primera vez, debe ingresar a la página de la Embajada, entra su información, llene el formulario, pague los 160 dólares (648.974 pesos colombianos al cambio de hoy) del proceso y espere que le sea asignada la cita.

