Así va el trámite de la visa americana

El tema de las visas para Estados Unidos es de consulta diaria. Colombia siempre ha sido uno de los países que mayores solicitudes tramita.

En julio pasado, la embajada de Estados Unidos en Colombia anunció que abrió nuevas citas para las visas de no inmigrante, es decir, turismo, para quienes quieren visitar su país.



Los pasos a seguir

Según advirtió EE. UU., abrieron un número limitado de nuevas citas según lo permitan las condiciones locales y los estándares de bioseguridad.



Además, debe tener en cuenta que la disponibilidad de citas cambia constantemente a medida que la Embajada se adapta a las condiciones cambiantes. Por tanto debe estar pendiente de su correo electrónico.



De hecho los usuarios han reportado que las citas están disponibles para 2023, no obstante, algunos aseguraron que han encontrado en fechas cercanas, como dentro de un par de meses.



En esa misma fecha, la embajada señaló que las tarifas de visa de no inmigrante han sido extendidas.

Piden consultar la página web

De este modo, el Departamento de Estado extenderá la validez de los pagos de visa de no inmigrante hasta el 30 de septiembre del 2022, para permitir a todos los solicitantes que no pudieron programar una cita para la visa como resultado de la suspensión de las operaciones consulares habituales, tengan la oportunidad de programar y/o asistir a la cita con el pago que ya han realizado.



LO que recomiendan las autoridades que consultar las páginas de la embajada, con el fin de estar al día en cualquier información.



“Por favor consulte nuestra página web sobre información de visas: https://ais.usvisa-info.com/en-co/niv/information/niv y programación de citas: https://ais.usvisa-info.com/es-co/niv para obtener más detalles sobre cómo solicitar una visa de no inmigrante para los Estados Unidos, incluyendo un directorio con las diferentes categorías de visas de no inmigrante”, se advierte en la página web.

