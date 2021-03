Conozca los requisitos que exige EE. UU. para sacar la visa en 2021

La expedición de visas en Colombia ha contando con algunos retrasos debido a la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del covid-19. En este sentido, la embajada de Estados Unidos en Colombia no fue la excepción. Aquí le contamos algunos puntos clave para tener en cuenta a la hora de solicita su visa.



Por motivos de la pandemia, la embajada de Estados Unidos en Colombia aseguró hace unos días que todavía hay solicitudes represadas para expedir visas, por lo que le dará prioridad a casos excepcionales y peticiones desde antes de mayo del 2020.



Asimismo están priorizados los casos de familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, los esposos, hijos, prometidos y padres de estadounidenses.



La embajada señaló que desde el pasado 1° de marzo incrementaron el número de entrevistas diarias de visas de inmigrante y el rango de servicios.



La embajada además recuerda que pueden realizar los procesos de visas de inmigrante de todas las categorías, y comenzarán a revisar esos casos de acuerdo su plan de priorización. "Tomará algún tiempo antes de que podamos atender en espera de entrevista. Una vez podamos programar su caso, recibirá un correo electrónico con detalles adicionales", advierte.

¡Excelentes noticias!



A partir del 1 de marzo, hemos incrementado el número de entrevistas diarias de visas de inmigrante. Agradecemos su paciencia mientras trabajamos con una gran cantidad de casos pendientes.

Tenga en cuenta que para hacer el proceso de visa de no inmigrante lo que debe hacer es completar el formulario DS-160 en línea. Es fácil y no requiere la ayuda de un tercero.



Actualmente algunas de las solicitudes que ya se pueden hacer son:



Visas de turismo/negocios (B1/B2) y tripulantes (C1/D)



Ya puede solicitar las visas de turismo/negocios (B1/B2) y tripulantes (C1/D) para quienes sean elegibles para exención de entrevista basados en la edad o por renovación.



Visa F, M o J para estudiar



Los solicitantes que vayan a estudiar en los Estados Unidos con una visa F, M o J (a excepción de programas de inglés como segunda lengua) ya puede pedir su visa.



Situaciones de emergencia



También puede solicitar una visa si está en alguna situación de emergencia. En este caso, la embajada de Estados Unidos en Bogotá recomienda contactarse con ellos para conocer si usted aplica a este caso.



Recuerde que las citas para otros servicios habituales, incluso solicitudes de visas de turista por primera vez, continúan suspendidas.



El Departamento de Estado extenderá la validez de los pagos de visa de no inmigrante (conocidos como tarifas MRV por sus siglas en inglés) hasta el 30 de septiembre del 2022, para permitir a todos los solicitantes que no pudieron programar una cita para la visa como resultado de la suspensión de las operaciones consulares de rutina, la oportunidad de programar y/o asistir a la cita con el pago que ya han realizado.



Para obtener información específica sobre cómo solicitar una visa (documentos requeridos, tarifa de visa, programación de una cita y servicios de entrega), visite el este enlace.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

