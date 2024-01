Visa a Estados Unidos en 2024: este es el precio para sacarla en Colombia este año

Viajar a Estados Unidos es una meta a la que aspiran cada vez más colombianos. No obstante, ya sea por trabajo, estudio o turismo, para poder cumplir con este objetivo es necesario contar con una visa.



La visa es un documento obligatorio que permite el ingreso y permanencia en el país norteamericano por un determinado periodo de tiempo. Su solicitud se debe realizar a través de la Embajada de EE. UU. y su trámite consta de varias etapas, incluyendo el pago de la tarifa.



Si está en sus planes viajar próximamente a este lugar, le contamos cómo están los precios para tramitar esta identificación en 2024.



¿Cuánto cuesta sacar la visa de Estados Unidos en Colombia?

Tenga en cuenta que existen diferentes tipos de visa que se clasifican dependiendo del motivo de su viaje. En el caso de las visas de no inmigrante, el Departamento de Estado de EE. UU. decidió incrementar el valor de algunas tarifas de solicitud.



A partir del 17 de junio de 2023 se hizo efectivo un aumento de 25 dólares en la mayoría de categorías (B1/B2). Para el caso de las visas basadas en peticiones (H, L, O, P, Q y R), el alza fue de 15 dólares, y para las visas de inversionistas al monto se le adicionaron 110 dólares. Hasta la fecha no ha habido algún aumento ni se ha anunciado otro incremento para el 2024.



Con los ajustes realizados, las tarifas quedaron de la siguiente manera:

- Visado de visitante para negocios o turismo (B1/B2 y BCC): 185 dólares (aproximadamente, 724.000 pesos colombianos).



- Visa para trabajadores (H, L, O, P, Q y R): 205 dólares (802.000 pesos colombianos, en promedio).



- Visas para comerciantes e inversionistas: 315 dólares (1'233.199 pesos colombianos, en promedio).

¿Cómo solicitar la visa a EE. UU.?

Según la página web de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, estos son los pasos que debe completar:



1. Diligencie el formulario DS-160: Una vez completado, no olvide imprimir la página de confirmación del formulario de solicitud para llevarla a su entrevista.



2. Programe su entrevista: Tenga en cuenta que los tiempos de espera pueden variar dependiendo de la ubicación, la temporada y la categoría de visa.



3. Pague la tarifa de solicitud de visa: Recuerde que esta debe pagarla antes de la entrevista y que no es reembolsable.



4. Reúna la documentación requerida, incluyendo el pasaporte, el formulario de solicitud, el recibo de pago de la tarifa de la visa y una fotografía impresa. Tenga presente que pueden solicitarle documentos adicionales.



5. Asista a la entrevista. En este punto, el funcionario consular le informará si se requiere procesamiento administrativo adicional.

