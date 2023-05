¿Qué significa cuando usamos el término “tramitador”? Usualmente, se refiere a una o varias personas o a una compañía que afirma tener métodos comprobados para obtener visas aprobadas, recursos para procesar rápidamente su visa u otras formas de guiarlo a través del proceso de solicitud con éxito.



Sin embargo, sus métodos casi siempre se basan en el engaño y el fraude. De hecho, cuando el caso de alguien está asociado con un “tramitador” conocido, puede hacer más difícil que la visa sea aprobada.

¿Cuál es la mejor forma de asegurar que su solicitud de visa sea procesada sin demoras?

Primero, nunca mienta. Mentir o proveer información fraudulenta en una solicitud o durante la entrevista resultará en rechazo inmediato y podría hacerlo inelegible para recibir una visa de Estados Unidos de forma permanente. Todos los solicitantes deben diligenciar su propia solicitud. Cada solicitante es responsable de la exactitud de la información proporcionada en su formulario de solicitud.



Nunca mienta en el proceso de solicitud de su visa a Estados Unidos. Foto: Istock

¿Por qué las personas utilizan tramitadores?

Los tramitadores y consultores suelen prometer que poseen información interna sobre cómo diligenciar la solicitud de visa de tal manera que aumente la probabilidad de aprobación. Podrían recomendar o aconsejar que usted provea información falsa en su solicitud para que parezca mejor calificado. No caiga en este engaño.



Los Oficiales Consulares determinan la elegibilidad para una visa de no inmigrante de Estados Unidos basados en su solicitud y entrevista, no en extractos bancarios u otros documentos.



Algunos tramitadores podrían afirmar también que tienen contactos dentro de la Embajada que garantizarán la aprobación de la visa. Esto es una estafa. La Embajada no tiene contactos ni relación con ningún agente fuera de la Sección Consular. Lo único que se garantiza es que los tramitadores tomarán su dinero. No existen trucos o atajos en el proceso de solicitud de visa. El camino es el mismo para todos.

Los Oficiales Consulares determinan la elegibilidad para una visa de no inmigrante de Estados Unidos basados en su solicitud y entrevista. Foto: Istock

En la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, sabemos que los tiempos de espera para visas de turista pueden ser prolongados. Es una prioridad para el Gobierno de Estados Unidos reducir los tiempos de espera y facilitar los viajes legítimos hacia Estados Unidos.



Los Oficiales Consulares están trabajando constantemente para reducir los tiempos de espera y asegurar que todos los solicitantes calificados tengan acceso a una cita dentro de un tiempo razonable. Recientemente, hemos reducido el tiempo de espera para los solicitantes de renovación de visa de turista de dos años a solo unas pocas semanas. Continuaremos nuestros esfuerzos para reducir los tiempos de espera para todas las categorías de visa.



Si no está seguro de cómo solicitar una visa o cuál visa es la correcta para usted, la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado tienen muchos recursos gratuitos en línea para su uso.



Por favor visite https://travel.state.gov o https://co.usembassy.gov para obtener más información. Adicionalmente, puede visitar estos sitios para ver transmisiones regulares de la Sección Consular en Facebook y Twitter.

