Embajada de Estados Unidos confirma asignación especial de visas para Colombia

Es un hecho. Por primera vez, Colombia fue incluida en una asignación anual especial de 20.000 visas de trabajo temporales H-2B, que permiten a trabajadores no agrícolas solicitar legalmente trabajo en los Estados Unidos.



Según una publicación de la Embajada de Estados Unidos en su cuenta de X, "esta asignación representa el compromiso de la Administración Biden - Harris de ampliar las vías legales como alternativa a las peligrosas rutas migratorias irregulares".



"Ten en cuenta que para solicitar una visa H2B, un empleador estadounidense debe presentar primero una petición en tu nombre", complementó la entidad.



Ese anuncio significa que los colombianos que tengan planeado ir a Estados Unidos a trabajar podrán solicitar una visa de trabajo, según se aplique a sus necesidades y a la labor que vaya a desempeñar en ese país.



Esta asignación representa el compromiso de la Administración… — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) December 7, 2023

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), en acuerdo con el Departamento de Estado, publicó la lista de los países elegibles para participar en los programas H-2A y H-2B, en la que se encuentra Colombia y otros países de Latinoamérica.

¿Cómo eligen a los países para participar en los programas de trabajadores no inmigrantes?

Según el Registro Federal, el Secretario de Seguridad Nacional, con el consentimiento del Secretario de Estado tiene en cuenta los siguientes factores para determinar qué país puede hacer parte de las listas a elegibles para las visas de trabajo H-2A y H-2B:



- La cooperación del país con respecto a la emisión de documentos de viaje para ciudadanos, súbditos, nacionales y residentes de ese país que estén sujetos a orden firme de expulsión.



- El número de órdenes de expulsión definitivas y no ejecutadas contra ciudadanos, súbditos, nacionales y residentes de ese país.



- El número de órdenes de expulsión ejecutadas contra ciudadanos, súbditos, nacionales y residentes de ese país.



- Además de otros factores que puedan servir a los intereses de Estados Unidos.



Colombia, en asignación anual especial de visas

Debido a que la lista de elegibles para las visas H-2A y H-2B se determina para la duración de un año, Colombia estaba a la espera de la determinación de EE. UU.

"Los 86 países previamente designados para participar en el programa H-2A en el aviso del 10 de noviembre de 2022 continúan cumpliendo con los estándares regulatorios para los países elegibles", así lo informó el Secretario de Seguridad Nacional a través de un documento publicado por el Registro Federal.



También afirmó que "los 87 países previamente designados para participar en el programa H-2B en el aviso del 10 de noviembre de 2022 continúan cumpliendo con los estándares regulatorios para los países elegibles".



Tenga en cuenta que esta lista podría cambiar el 8 de noviembre del 2024.

¿Cómo aplicar a las visas H-2A y H-2B?



Según el Gobierno de Estados Unidos, los programas de visas H-2A y H-2B permiten a los empleadores estadounidenses traer ciudadanos extranjeros a los Estados Unidos para ocupar empleos agrícolas y no agrícolas temporales, respectivamente.



Tenga en cuenta que quien esté interesado en obtener alguno de estos dos visados debe tener el pasaporte vigente y el patrocinio de una empresa en el país norteamericano. Lo que quiere decir que la compañía debe gestionar la solicitud de certificación del empleo.

Esto es lo que debe hacer la persona que ofrece el trabajo para conseguir la visa H-2A:



- Ofrecer un trabajo temporal o estacional.

- Demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén aptos, dispuestos, cualificados y disponibles para hacer el trabajo temporal.

- Demostrar que emplear trabajadores H-2A no afectará negativamente los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses empleados de manera similar.



"Los beneficiarios de H-2A pueden permanecer en los Estados Unidos hasta un máximo de tres años", informó el Gobierno de Estados Unidos.



Por otro lado, para adquirir la clasificación de no inmigrante H-2B, el peticionario debe demostrar que:



- No hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén capacitados, dispuestos, disponibles y cualificados para realizar el trabajo temporal.



- Emplear trabajadores H-2B no afectará adversamente los sueldos y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses empleados en tareas similares.



Al igual que con la visa H-A2, el trabajador podrá tener una estadía de máximo 3 años, de conformidad con el Gobierno estadounidense.



Estos son los países elegibles para participar en los programas H-2A y H-2B hasta 2024



Estos fueron los países elegidos por Estados Unidos como aplicables para las visas de trabajo H-2A y H-2B:



Andorra, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, República de Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, España, entre otros.

