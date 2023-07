El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, se refirió al proceso que adelanta el Gobierno Petro para que los colombianos no deban contar con visa americana para viajar a ese país. En diálogo con la W Radio, anticipó que las conversaciones iniciarán en las próximas semanas.

El embajador colombiano Luis Gilberto Murillo cuando arribó a Estados Unidos planteó la iniciativa, con la cual busca que el país acceda al programa de exención de visas, o Visa Waiver Program (VWP, por su sigla en inglés).

Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos.

Al respecto, el embajador Palmieri destacó las gestiones que su colega ha realizado: "Ha tenido mucho éxito con este planteamiento".

"Creo que en las próximas semanas vamos a comenzar un diálogo sobre asuntos consulares y ese tema (la exención de visas) es algo que ha insistido que discutamos. Habrá discusiones de eso", agregó en la emisora.

¿Qué pide Estados Unidos a Colombia para quitar el requisito de visa?

El embajador Murillo ha recalcado que lograr la eliminación de la visa para los colombianos "es un proceso largo", pero están dispuestos a recorrer el camino "paso a paso".

Según ha explicado, Estados Unidos solicita varios puntos, como:

- Un buen intercambio de datos relacionados con la aplicación de la ley y la seguridad con los Estados Unidos.

- Emisión de pasaportes electrónicos.

- Tener una tasa de rechazo de visa de visitante (B) de menos del tres por ciento.

- Notificación oportuna de pasaportes perdidos y robados, tanto en blanco como emitidos.

- Mantenimiento de altos estándares de contra terrorismo, aplicación de la ley, control fronterizo y seguridad de documentos.

"Esto toma años, insisto, pero no se puede dejar de lado. Tarde o temprano (se logrará), los colombianos turistas merecen la exención de visas", señaló el embajador Murillo en una charla pasada con EL TIEMPO.

Visa a Estados Unidos.

"Colombia se merece que la población colombiana no tenga que recurrir a una visa, de eso se trata la relación especial. He sido enfático en eso, la relación especial es que nos lleguen más recursos de los Estados Unidos para inversión. De eso se trata, no que nos coloquen un arancel para el acero colombiano que no significa más del 1% del mercado", sentenció.

¿Cuánto cuesta la visa a Estados Unidos?

Para este 2023, los colombianos deben pagar más para acceder al documento. Las tarifas son:

- Visa B1/ B2: 185 dólares.

- Visas H, L, O, P, Q y R -trabajadores temporales, transferencias entre compañías, personas con habilidades extraordinarias, atletas, intercambio cultura y trabajadores religiosos, respectivamente-: 205 dólares.

- Visas E -de comerciantes o inversionistas-: 315 dólares.

La visa B2 que está destinada para hacer turismo, una de las más solicitadas, ronda los 740 mil pesos colombianos, con cambio al 19 de julio de 2023.

Estados Unidos abrirá centros de atención a migrantes

El país norteamericano anunció centros para gestionar solicitudes de migrantes en Colombia y Guatemala, donde las personas podrán acceder a algunas vías legales de migración como obtener el estatus de refugiado, programas para reunificación familiar y permisos laborales.

Según comentó el vicecanciller Francisco Coy, Estados Unidos pondrá los recursos para la apertura de los centros.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS