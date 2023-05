Estados Unidos continúa siendo el destino preferido de los colombianos para viajar y vivir en el exterior. El país americano busca promover formas legales de visitar su territorio y, en muchos casos, puede resultar confuso cómo tramitar la visa.



Para aumentar las posibilidades de que su visa a Estados Unidos sea aprobada, es importante que conozca con antelación las claves y pasos que debe seguir para poder realizar este proceso lo más eficiente posible.

En 2022, 547.000 colombianos se fueron a vivir a otro país. Esto implica que uno de cada 100 colombianos se fue del territorio durante el año pasado. Foto: IStock

El sueño americano continúa en la mira de los colombianos

La tendencia sigue al alza, pues solo en enero de 2023, el número de emigrantes ya creció 2,3 veces frente al mismo mes del año anterior



Como si fuera poco, de los más de medio millón de colombianos que buscaron construir sus sueños en el exterior, lo más probable es que 3 de cada 10 haya optado por el sueño americano, pues de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, Estados Unidos ocupa el primer puesto como destino preferido por los migrantes colombianos, con un abrumador 34,6 por ciento.

Tramitar la visa para Estados Unidos puede ser un proceso tedioso e incluso aterrador para aquellos que buscan construir una vida en ese país. Foto: Istock

¿Cómo alcanzarlo?

Conozca las diez claves para empezar con pie derecho su solicitud antes de tramitar su visa al territorio norteamericano por primera vez.

El primer paso es seguramente el más obvio, pero el más primordial para iniciar su trámite, pues es necesario el número de un pasaporte válido y vigente para poder iniciar la solicitud. Foto: Archivo EL TIEMPO

1. Un pasaporte vigente

Este número es el que usarán las autoridades para vincularlo a la solicitud correspondiente.



Las autoridades encargadas de aprobar -o rechazar- la solicitud de la visa buscarán conocer la estabilidad económica del aplicante y si la intención es efectivamente volver a su país de origen. Foto: Istock

2. Demuestre que puede costear el viaje

Es por eso que aquellas personas con un trabajo estable, que estén estudiando, o que puedan demostrar los recursos con los que financiará su estadía, tienen más probabilidades de ser aceptados en el país.



3. Formulario DS-160, el primer documento a diligenciar

El formulario DS-160 se consulta y se llena directamente en la página web del Centro de Solicitud Electrónica Consular (Ceac, por sus siglas en inglés), entidad vinculada al Departamento de Estado estadounidense.



Al diligenciar el formulario se obtiene un código de barras para identificar y dar seguimiento a la solicitud. Este documento está en inglés.



Este documento será solicitado por el oficial consular el día de la entrevista en la embajada o consulado, por lo que es primordial que no lo olvide.



Es importante que el DS-160 sea diligenciado con información veraz y verificable, pues las autoridades harán preguntas respecto a lo que se escribió en el documento y, en caso de no coincidir, es muy probable que no sea aprobada su visa.

El formulario DS-160 se consulta y se llena directamente en la página web del Centro de Solicitud Electrónica Consular Foto: Istock

4. Demuestre su intención de volver a su país de origen

Es por esto que deberá manifestar, justificar y demostrar unos fuertes lazos que lo inciten a volver a su país una vez su período de estadía termine.



Generalmente estos lazos pueden ser familiares, laborales o de estudio. En caso de no poder demostrar una fuerte conexión con su país de origen, es más probable que su visa sea negada.

Para poder ser aprobada la visa, las autoridades consulares deben estar seguras de que usted volverá a su país de origen y no tiene pensado quedarse de forma irregular en el territorio. Foto: iStock

5. Recibo de pago y solicitud de cita

Cuando termine de diligenciar el formulario DS-160, un mensaje de correo llegará con el monto a pagar para continuar con el proceso. Una vez se realice el pago, se habilita el calendario para escoger las fechas para la cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS) y en la Embajada.



Primero deberá asistir a la cita en el CAS y, en un período no muy extenso, a la cita en la Embajada.



A partir del 30 de mayo de 2023, la tarifa de la solicitud para la mayoría de las visas No Inmigrante a Estados Unidos aumentaron, por lo que para la mayoría de la visas de No Inmigrante (visas B1/B2), el aumento será de unos 25 dólares; es decir que el nuevo precio es de 185 dólares (más de 840.000 pesos*).

La tarifa de la solicitud para la mayoría de las visas No Inmigrante a Estados Unidos aumentaron, ahora el nuevo precio es de 185 dólares. Foto: Archivo EL TIEMPO

6. ¿Qué son los Centros de Atención al Solicitante?

En los Centros de Atención al Solicitante se tomarán los datos biométricos, como las huellas dactilares y fotografías necesarios para que las autoridades estadounidenses comprueben la identidad del solicitante.



En caso de encontrarse algún inconveniente en la solicitud DS-160 o el pasaporte, estos centros darán instrucciones para solucionarlos antes de la entrevista en la Embajada.

En caso de encontrarse algún inconveniente en la solicitud DS-160 o el pasaporte, estos centros darán instrucciones para solucionarlos antes de la entrevista en la Embajada. Foto: Istock

7. ¿Qué llevar el día de la entrevista?

El pasaporte, un documento que confirme la cita, y el formulario DS-160 son los tres elementos clave con los que deberá contar para su entrevista de visa estadounidense. Sin embargo, existen otros documentos que puede llevar en caso de que el oficial consular busque conocer más acerca de los motivos de su viaje, sus recursos económicos, o los lazos con su país de origen.



En un primer momento la autoridad consular pedirá el pasaporte y el formulario

DS-160, pero también puede solicitar documentos que comprueben sus recursos económicos. Recibos de pago, estados de cuenta, documentos de empleo o constancias de estudiante pueden ser documentos claves para cumplir con estas exigencias.



DS-160, pero también puede solicitar documentos que comprueben sus recursos económicos. Foto: iStock

8. Las preguntas que le pueden hacer

Si bien cada caso de trámite de visa es particular y son diferentes entre sí, también es un proceso protocolario que las autoridades hacen constantemente, por lo que algunas de las preguntas que seguramente le harán son las siguientes:



- ¿Cuál es el motivo de su viaje?

- ¿A qué lugar de Estados Unidos viaja?

- ¿De cuánto tiempo será su estancia y cuándo piensa partir?

- ¿Con quién viaja?

- ¿Dónde trabaja? ¿Desde cuándo labora ahí y qué actividades realiza?

- ¿Quién pagará los gastos de su viaje?

- ¿Dónde se hospedará?

- ¿Tiene familiares en Estados Unidos?

- ¿Ha viajado o estado antes en Estados Unidos?



La visa para Estados Unidos puede ser rechazada, lo cual implicaría que deberá volver a iniciar el proceso. Foto: Istock

9. Los motivos por los que podrían rechazar su solicitud

La visa para Estados Unidos puede ser rechazada, lo cual implicaría que deberá volver a iniciar el proceso y demostrar que la razón por la que fue negada en un primer momento ha cambiado.



Hay diferentes motivos por los que la visa es negada, entre las más comunes son que el solicitante no demostró ser elegible para la categoría que pidió, no demostró lazos fuertes con su país de origen que lo motiven a regresar, o que se encuentren errores, incongruencias o que falta información en los formularios entregados.

10. ¿Cuánto esperar para recibir una respuesta?

Si bien el tiempo puede variar y hay casos en que las revisiones y evaluaciones de cada caso pueden tardar más de lo normal, generalmente recibirá una respuesta luego de dos a cuatro semanas de hacer su solicitud y realizar las entrevistas.



SANTIAGO ANDRÉS VENERA SALAZAR

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO