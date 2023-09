Todo ciudadano extranjero que pretenda ingresar a los Estados Unidos debe obtener una visa americana, manifestando las intenciones y las razones por las que hará dicho viaje.



El tramite es diferente para cada tipo de solicitud, ya sea de turismo, estudio, negocios, trabajo, entre otros. A su vez, hay un tiempo de espera estimado que varía de acuerdo a estas categorías para ser atendido en la embajada.

Agendar una entrevista para acceder a este documento es una de las preocupaciones más comunes entre los Colombianos, pues las citas pueden tomar incluso un poco más de dos años.



El trámite, de acuerdo con el sitio web oficial de asistencia para visas de ciudadanos no inmigrantes de la Embajada de los EE. UU. en Colombia, puede variar conforme al tiempo de procesamiento, el trabajo de verificación y la presentación de la autorización (si está, o no, completa).



Acá le damos algunos consejos para adelantar su cita en la embajada americana.

Revise que la solicitud esté correctamente diligenciada

En el caso de la visa de turista el documento necesario es el DS 160. Desde la entidad recomiendan no contratar intermediarios para llenar el formulario, pues estos pueden cometer errores con la exactitud de la información.



Un agente consular explicó en las redes sociales de la embajada que una foto que no cumpla con los requisitos, "puede generar demoras no solo en su proceso sino en el de miles de personas".



Asegúrese que esta cumpla con las siguientes indicaciones, pues aunque tenga todos los datos correctos, si la fotografía es rechazada habrá demoras en la asignación de citas.



La foto debe tener un tamaño de 5x5 centímetros. No se aceptan imágenes en uniforme o en las que utilice gafas, debe ser tomada hace menos de seis meses, en fondo blanco y en archivo JPEG.

Verifique e identifique el tipo de visa que requiere

Solicitud de visa. Foto: Istock

Los tiempos de espera para la cita de una entrevista varían para cada solicitud, por lo que es necesario que conozca muy bien las razones de su viaje y la visa que se acomoda a sus necesidades.



De acuerdo con la página web de la embajada estadounidense esto se pueden tardar de acuerdo a cada categoría:



- Visas B1 y B2 (negocios y turismo) pueden tardar 790 días.

​

- Visas F, M, J (estudiantes y visitantes de intercambio académico) con tiempo de espera de 3 días.



- Petición H (trabajadores temporales no inmigrantes), L (transferencia de ejecutivos o gerentes dentro de una misma empresa), O (personas con habilidades o logros extraordinarios) y P (atletas, artistas y presentadores): también unos 3 días.



- Para no residentes de Colombia o Venezuela (todas las categorías de visa) está en 794 días.

Acceda a la visa sin necesidad de entrevista en persona

Tener exención de la entrevista hace que el tiempo estimado para su visa sea de 12 días.



En diciembre de 2022 la embajada anunció que el Secretario de Estado tomó la "decisión de extender la autoridad de los oficiales consulares para eximir de la entrevista en persona a ciertas categorías de visas de no inmigrante hasta el 31 de diciembre de 2023", dado el "impacto positivo que tienen para la economía estadounidense los viajes de titulares de visas de trabajo temporales y estudiantes extranjeros a los Estados Unidos", por lo que se comprometían a "facilitar los viajes de no inmigrantes y reducir aún más los tiempos de espera de las visas".



Los trabajadores consulares pueden eximir de la entrevista en persona, considerando caso por caso, a ciertas personas que solicitan la visa por primera vez o la renuevan.



Estas categorías de visa son para: trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas (visas h-2), estudiantes (visas f y m) y visitantes de intercambio académico (visas j académicas).



Así como ciertos beneficiarios de solicitudes individuales aprobadas para visas de trabajadores temporales no inmigrantes en las siguientes categorías: profesionales con trabajos especializados (visas h-1b), aprendices o visitantes especiales en intercambio educativo (visas h-3), transferencia de ejecutivos o gerentes dentro de una misma empresa (visas l), personas con habilidades o logros extraordinarios (visas o), atletas, artistas y presentadores (visas p), participantes en programas internacionales de intercambio cultural (visas q); y derivados calificados.



"Estas autorizaciones de exención de entrevista han reducido los tiempos de espera de la cita de la visa en muchas embajadas y consulados al liberar citas de entrevista en persona para otros solicitantes que requieren una entrevista", expresó la Embajada en un comunicado.

Entrevista visa americana. Foto: Istock

Verifique si su viaje requiere de una 'cita de emergencia'

Otro de las posibilidades de acceder en menos tiempo a una visa es a través de una 'cita de emergencia' en caso de que su necesidad aplique a los requerimientos dispuestos por la embajada de EE.UU. en Colombia.



Para poder acceder a este beneficio, los interesados deben primero programar una cita regular en la primera fecha disponible. Posteriormente, deben ingresar a su cuenta, seleccionar la opción 'Continuar', y elegir 'Solicitar trámite urgente', siguiendo las instrucciones que se brindan.



Estas citas de emergencia son concedidas a discreción de la Sección Consular. Algunas de las circunstancias que se consideran para su otorgamiento incluyen la necesidad de tratamiento médico urgente para el solicitante o un hijo menor, la muerte, enfermedad grave o accidente potencialmente mortal de un familiar directo en los Estados Unidos, la necesidad imprevista de viajar por motivos urgentes de trabajo o una visita relevante de índole cultural, política, periodística, deportiva o económica.



El Departamento de Estado ha señalado que, debido a la alta demanda, las solicitudes de citas de emergencia están siendo revisadas y concedidas en función de la disponibilidad de los funcionarios consulares.

Intente reprogramar la cita

Otra de las opciones para adelantar su cita puede ser a través de la reprogramación, pues en ocasiones algunos solicitantes cancelan o posponen las citas agendadas y es posible que queden espacios libres.



En el caso de que ya haya diligenciado el respectivo formulario para solicitar la entrevista, y lo haya enviado a través de la página web de la embajada para agendar una cita, es posible que la pueda reprogramar para una fecha más cercana.



Si bien, en un principio las citas disponibles pueden ser para una fecha de más de dos años, ingresando nuevamente a la página en distintos momentos u horas del día, puede dar con la casualidad de que otro solicitante haya cancelado su cita y usted pueda tomar ese espacio.



Debe ingresar a su cuenta, seleccionar la opción 'Reprogramar cita', y elegir cambiar la fecha y/u hora de cualquier cita ya programada.



Enseguida el sistema le mostrará el calendario para reagendar, en donde usted debe consultar cada mes para verificar si hay, o no, algún espacio disponible.



Una vez seleccione una nueva fecha debe reconfirmar y listo.



Según usuarios de redes sociales esta técnica les ha funcionado para adelantar la cita y no esperar tanto tiempo.

LAURA MARÍA AVENDAÑO L.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

