Son muchas las personas que, hoy en día, se encuentran tramitando su visa para viajar a los Estados Unidos. Se trata de un proceso que puede tomar más tiempo por cuenta de las demoras que generó la pandemia del covid-19 en las citas de entrevistas para visados.



No obstante, si usted necesita viajar a los Estados Unidos de urgencia por cuenta de una situación familiar o laboral imprevista, existe la posibilidad de solicitar una cita de emergencia para poder obtener sus documentos migratorios antes de tiempo.

¿En qué casos pueden otorgarle una cita de emergencia y qué procedimiento debe seguir para pedir dicha cita? Le contamos.

Los motivos por los que puede solicitar la cita

Según la página web del servicio oficial de citas para visas del Departamento de Estado de EE. UU., existen una serie de circunstancias por las cuales una persona puede solicitar una cita para un trámite urgente.



La primera razón es la muerte, accidente o enfermedad grave de un familiar directo en los Estados Unidos. También se puede pedir una cita de urgencia en caso de que el solicitante de la visa, o un hijo del solicitante, necesite un tratamiento médico urgente en territorio estadounidense.



Otra de las razones que enlistan las autoridades para pedir una cita de urgencia para su visa es que exista una necesidad imprevista de viajar a Estados Unidos por motivos de trabajo.



(Puede leer: ¿Qué tan factible es que EE. UU. elimine la visa para colombianos?)

Facebook Twitter Linkedin

Usted puede solicitar una cita para un trámite urgente por casos de fallecimiento o enfermedad. Foto: Istock

También puede solicitar dicha cita si necesita hacer una visita imprevista a ese país por motivos de relevancia cultural, política, periodística, deportiva o económica.



En casos estudiantiles, se puede solicitar una cita de emergencia para el solicitante de la visa estudiantil o de intercambio cuyo “I-20 o DS-2019 tiene una fecha de inicio anterior a la primera cita para la visa disponible”.



(Le puede interesar: Trabajar legalmente en Estados Unidos: estos son los documentos requeridos)



Según Nathalie Roa, abogada principal en U.S. Immigration and Beyond PLLC, la decisión de otorgar una visa con mayor rapidez va a depender de los oficiales de migración.

“Va a depender de cada caso. Lo más importante es que las personas sepan que va a depender específicamente del oficial, es una discreción del oficial determinar si esa persona cumple con esa solicitud de emergencia y de que realmente presente la suficiente evidencia para que lo aprueben”, le explicó a este diario la experta.

¿Cómo solicitar la cita de emergencia?



Ahora bien, para poder solicitar una cita de emergencia para el trámite de su visa, usted debe programar primero una cita normal en las fechas que estén disponibles.



Recuerde que la pandemia del covid-19 retrasó las citas de solicitud de visa y que las distintas embajadas de Estados Unidos trabajan hoy en día para agilizar los trámites, por lo que la cita que programe por primera vez puede ser lejana.



Una vez cuente con una cita agendada, debe ingresar a su cuenta y seleccionar la opción ‘solicitar trámite urgente’. Allí se desplegarán las condiciones e instrucciones a seguir para programar la cita de urgencia.



(Además: Así puede tramitar la visa especializada para trabajar en Estados Unidos)

Facebook Twitter Linkedin

Para pedir una cita de emergencia tiene que solicitar primero una cita normal. Foto: Istock

La abogada Roa resume el proceso así: “Tienes esa entrevista establecida en dos o tres años, pero soportas documentalmente y explicas el motivo por el cual necesitas viajar a los Estados Unidos urgentemente".



Y agrega: "Dependiendo del plazo y, con base en la explicación y los documentos

que demuestren el por qué necesitas viajar y cuál es la situación de emergencia, vas a poder enviar esta solicitud y la embajada normalmente se comunica contigo en los siguientes dos o tres días”.



(En otras noticias: ¿Está comprometido con un ciudadano estadounidense? Esto es lo que debe saber)

Suficientes documentos de soporte

Tal como menciona la experta, la clave será que el solicitante de la visa tenga suficientes pruebas documentales para demostrar que necesita una cita de emergencia y que necesita viajar a Estados Unidos de forma urgente.



La página de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana menciona, por ejemplo, que se pueden presentar documentos como notas escritas del médico tratante, certificación de fallecimiento expedido por autoridades competentes o cartas que demuestran la urgencia del viaje por negocios o trabajo.



Según la abogada Roa, la decisión en este tipo de casos de urgencia suele ser muy rápida, por lo que pueden otorgarle una cita en un plazo de menos de una semana.



(Siga leyendo: EE. UU.: ¿cuánto dinero debe tener en el banco para recibir la visa de turista?)

(Observarán) que la persona no tenga intenciones de quedarse en los Estados Unidos FACEBOOK

TWITTER

En estos casos, las autoridades también observarán, dice Roa, que “la persona no tenga intenciones de quedarse en los Estados Unidos, que realmente tengan intención de regresar a su país de origen y que efectivamente estos motivos por los cuales esta persona está solicitando esta cita de emergencia sea creíble. Por consiguiente van a hacer varias preguntas durante la entrevista”.



Recuerde que las autoridades migratorias recomiendan que los viajeros soliciten sus visas con suficiente anticipación para evitar contratiempos.

Facebook Twitter Linkedin

La clave será que el solicitante de la visa tenga suficientes pruebas documentales para demostrar que necesita una cita de emergencia y que su situación es excepcional. Foto: Istock

Precios de las visas

Si está tramitando su visa, recuerde también que el costo de los visados aumentará a partir del 30 de mayo.



Los costos serán los siguientes:



-Visas de turismo (B1 y B2): 185 dólares.

-Visas de trabajo temporal (H, L, O, P, Q Y R): 205 dólares.

-Visas de comerciantes e inversores (E): 315 dólares.

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

Más noticias

Australia da visas de trabajo por cinco años a colombianos con estas profesiones

Trabajo para colombianos: abiertas convocatorias en España, México y EE. UU.

¿Cuáles son los países con más y menos vacaciones pagas en el mundo?