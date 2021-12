En la actualidad, la cadena de suministro en Estados Unidos está teniendo una grave crisis por falta de conductores de camiones, una problemática que existía desde antes de la pandemia. De hecho, según un artículo de 'The New York Times' hay un déficit de 80.000 camioneros.



Esta situación ha motivado a la industria a elevar los salarios: "La industria está aumentando los sueldos cinco veces el promedio histórico, pero esto no es solo un problema de sueldos. Tenemos una fuerza laboral que envejece, una fuerza laboral que es abrumadoramente masculina y encontrar formas de abordar esos problemas es clave para reducir la escasez", explicó Bob Costello, miembro de la Asociación Estadounidense de Camiones, a 'Forbes'.

Costello también aseguró que trabajar como camionero es uno de los pocos trabajos en el país norteamericano que no requiere educación universitaria y ofrece una calidad de vida de clase media. Lo que ha hecho que las compañías se fijen en los trabajadores extranjeros, aprovechando la existencia de la visa H-2B.



El mencionado programa de visas, justamente está pensado para solventar la escasez de trabajadores cuando no hay personal estadounidense y no se trata de una oficio agrícola. De tal forma que se puede contratar a una persona de otro país por un año y extenderla por tres más.



Además, también existe la visa de inmigrante EB-3, una opción que deja que las empresas de camiones contraten extranjeros especializados o profesionales de manera permanente, pero puede ser un proceso largo y costoso.



Visa Solutions, una agencia de migración especializada en la industria del transporte, acerca a las empresas estadounidenses con los extranjeros interesados en trabajar como conductores. En su página oficial explican que para acceder al empleo, se requiere ser mayor de 23 años, tener conocimientos del idioma inglés, licencia de conducir, experiencia mínima de tres años comprobable en la conducción de carga comercial y, por su puesto, no tener antecedentes penales.



Lo único que debe hacer es ingresar a la web oficial de Visa Solutions, aplicar a la oferta, conseguir la documentación requerida, hacer una entrevista con el empleador, conocer los términos bajo los que va a trabajar y, una vez aprobado, iniciar el proceso en migración. Tenga en cuenta que el proceso es más fácil para nacionales mexicanos y canadienses.



Es importante destacar que para que pueda obtener alguna de las visas ya mencionadas para trabajar en EE. UU., la empresa que pretende contratarlo debe demostrar que no encuentra trabajadores estadounidenses ante el Departamento del Trabajo de ese país. Por otro lado, no todas las licencias de conducción son válidas en este territorio.

