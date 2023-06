¿Está interesado en estudiar fuera del país? ¡Felicitaciones! Estados Unidos abre sus puertas a todos los estudiantes interesados en vivir la experiencia de estudiar en el exterior.



Desde estudios vocacionales hasta un doctorado, Estados Unidos cuenta con un ambiente multicultural, los recursos y todas las herramientas para hacer de ésta la más memorable de las experiencias. Tendrá la oportunidad de desarrollar sus habilidades en otra lengua y compartir con personas de Estados Unidos y todas partes del mundo, mientras adquiere nuevos conocimientos.

Para estudiar en Estados Unidos es necesario obtener una visa que le permita realizar dicha actividad. Existen diferentes tipos de visa dependiendo del programa estudiantil en el que desee participar.



También es importante que verifique los requisitos previos que debe tener antes de la solicitud de la visa. Por ejemplo, debe demostrar que dispone de los fondos suficientes para pagar el programa de su interés y su intención de salir de Estados Unidos cuando concluya el programa.



Para estudiar en Estados Unidos es necesario obtener una visa que le permita realizar dicha actividad. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO. ARCHIVO

Los tipos de visa de estudiante

Los tipos de visa de estudiante son la visa de estudiante tipo F-1 y la visa para estudios vocacionales tipo M-1.



Una vez que decida qué tipo de programa desea, deberá obtener por parte de la institución educativa un formulario I-20, necesario para solicitar la visa ante la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.



Además, deberá diligenciar el formulario DS-160, pagar la tarifa de visa correspondiente y pagar la tarifa para corroborar que su escuela establezca su estado como “inicial” o “activo” en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS, por sus siglas en inglés).



Con relación a las tarifas mencionadas, a partir del 17 de junio de 2023 la tarifa de visa de estudiante es de 185 dólares. En cuanto a la tarifa SEVIS, esta oscila entre 30 dólares y 350 dólares, valor que dependerá del tipo de programa de estudio que usted decida realizar.

A partir del 17 de junio de 2023 la tarifa de visa de estudiante es de 185 dólares. Foto: iStock

Así mismo, su pasaporte debe estar vigente al momento de la solicitud y deberá contar con una foto actual que cumpla con las especificaciones exigidas para este proceso.



Completados estos pasos, usted estará listo para programar su cita en la Embajada de Estados Unidos. Tenga en cuenta que, aunque la Embajada está haciendo todo lo posible para habilitar citas para estos tipos de visa de forma constante, las citas son limitadas y no es posible garantizar la disponibilidad a medida que avance el verano.



Por lo anterior, es importante que realice la solicitud tan pronto obtenga el formulario I-20. En general, recomendamos que realice la solicitud con al menos dos (2) meses de antelación, tiempo suficiente para avanzar en los pasos establecidos para el proceso.



Si su solicitud es aprobada, la Embajada procesará su visa en un tiempo mínimo de dos (2) semanas, lapso que deberá tener presente para evitar cualquier inconveniente con sus fechas de vuelo, fechas de inicio de su curso, etc. La Embajada recomienda a todos los viajeros que no adquieran sus pasajes de viaje hasta que no tengan en mano sus visas.

La Embajada procesará su visa en un tiempo mínimo de dos (2) semanas. Foto: Istock

Recuerde que no necesita la ayuda de un “tramitador” o de terceros para diligenciar su solicitud. Cada solicitante es responsable de la exactitud de la información proporcionada en su formulario de solicitud. Por esta razón, le recomendamos que utilice las herramientas que la Embajada de Estados Unidos tiene a su disposición.



El Gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Estado cuentan con diferentes recursos que le ayudarán durante todo el proceso. Puede ingresar a la página del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio para conocer las escuelas certificadas a las que podrá asistir. En travel.state.gov podrá encontrar información general sobre el proceso e información adicional de su interés como viajero hacia Estados Unidos.



Para conocer las últimas noticias, siga a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá en redes sociales– Facebook, Twitter e Instagram – y en su página web.

CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS

